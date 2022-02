Iniciativa Córdoba 20-30 muestra inquietud por desconocer la aportación a la ciudad de la Base Logística

El laboratorio de ideas Iniciativa Córdoba 20-30 ha mostrado su "profunda inquietud" por el desconocimiento de un plan "que vertebre el aprovechamiento de las oportunidades que para la ciudad y la provincia de Córdoba" puede suponer la instalación en el municipio de la nueva Base Logística del Ejército de Tierra (BLET).

En un documento de ocho páginas en el que analiza el proceso desarrollado hasta ahora sobre su implantación, reconoce el "enorme esfuerzo" realizado por el Ayuntamiento de Córdoba, en su condición de impulsor de la iniciativa, de optar a albergar en el municipio la Base, así como de su capacidad para presentar un "proyecto sólido", pero también señala su reflexión matizada con el propósito de que la implantación "represente de verdad un movimiento transformador en la anquilosada sociedad cordobesa", señala la entidad.

El laboratorio de ideas, creado en octubre de 2018 por un grupo de profesionales de distintos sectores de actividad enfocado hacia el progreso de Córdoba, entiende que la instalación militar vendrá a ocupar lo que iba a ser la mayor superficie industrial de Andalucía, "sin que se haya aclarado si se podrán establecer empresas en el mismo ni el futuro de las dos que ya operan en él y que Ayuntamiento y Junta tienen comprometido alrededor del 50% del presupuesto de inversión: 350 millones de euros".

"En cuanto a los puestos de trabajo adjudicables al personal no militar,excluyendo el momento de la construcción, aún no se han cuantificado con exactitud, ni tampoco sus perfiles de cualificación, pese a que se le da mucho protagonismo a cada una de las convocatorias que se vienen haciendo", señala el dictamen, que alude al caso de la unidad militar de Cerro Muriano, cuyo volumen de empleo militar "no parece que tenga una incidencia trascendente en la totalidad de la economía cordobesa".

El informe compara, en este punto, "el efecto de la base militar de Rota, con entre 9.000 y 11.000 militares -la cifra máxima de la que se habla en la BLET es 1.600 en global de empleo directo-, donde el personal civil empleado, en una amenaza constante de la externalización de servicios que están llevando a cabo grandes empresas, es de alrededor de un 10% de esa cifra".

De todos modos, para Iniciativa Córdoba 20-30 la Base Logística del Ejército de Tierra debe servir "para que podamos avanzar, de forma inequívoca, en los pasos necesarios para lograr el cambio del modelo productivo en nuestro territorio, un fin legítimo aun a pesar de haberse convertido en un eslogan demasiado manoseado".

En esta línea, el dictamen aboga por la proyección inmediata del aeropuerto de Córdoba para uso civil y militar, con un compromiso estatal definitivo a nivel presupuestario; la convergencia en Córdoba del corredor ferroviario con inversiones directas, y "la activación de un verdadero instrumento de articulación del espectro empresarial cordobés, desdeñando artificios, por parte de quienes tienen la verdadera capacidad de emprender".