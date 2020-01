La falta de información sobre la asistencia de Córdoba a Fitur provoca la rebelión de la oposición

Lo que en principio iba a ser una rueda de prensa del portavoz municipal de IU, Pedro García, para denunciar lo que considera una malísima gestión del área de Turismo del Ayuntamiento por parte de la responsable de la misma, Isabel Albás (Cs), se ha convertido en una comparecencia conjunta -componiendo una imagen inédita hasta ahora en el Ayuntamiento- de todos los grupos de la oposición municipal -PSOE, IU, Podemos y Vox-. Una comperecencia en la que han dicho "hasta aquí hemos llegado" frente a "la falta de transparencia que tiene el equipo de gobierno respecto a su gestión con la oposición", han defendido de una u otra forma tanto García, como los ediles José Rojas (PSOE), Cristina Pedrajas (Podemos) y Paula Badanelli (Vox).

La gota que ha colmado el vaso ha sido que la responsable de Turismo se ha negado a informar a los grupos de la oposición en la comisión de Promoción de la Ciudad de los pormenores de la asistencia de Córdoba a la próxima edición de la Feria Internacional del Turismo de Madrid (Fitur) -que se celebrará entre los próximos 22 y 26 de enero en la capital-, remitiéndolos a la rueda de prensa que se va a dar para informar a los medios de comunicación de esa expedición de Córdoba a Fitur. Los grupos de la oposición han acabado levantándose de la comisión.

"Con esta manera de actuar se han traspasado todas las lineas políticas, ¿para qué sirven las comisiones en este cogobierno? Es que no se nos da información ni se nos explica el funcionamiento del Ayuntamiento, por lo que nos cuestionamos si seguir acudiendo a ellas o no", ha insistido García. "La gota que ha colmado el vaso es la gestión del turismo en esta ciudad", ha añadido.

El portavoz de IU ha insistido en que lo único que saben de la presencia cordobesa en Fitur 2020 es la celebración de un acto "que la delegada de Turismo ha reconocido que es es oficial y para el que nos ha llegado una invitación por parte de unos empresarios. Ni siquiera nos han contestado a las preguntas, por ejemplo, de quién ha pagado el acto y cómo se ha pagado", ha lamentado.

"Nos preocupa ese goteo débil que llega a las comisiones de la información de la gestión que hace el cogobierno", ha puntualizado Rojas. "Fitur es un escaparate del turismo internacional donde Córdoba debe hacer una gran apuesta, dado que el Turismo es uno de nuestros pilares económicos. No se puede impedir a la oposición que haga su papel fiscalizador", ha insistido el edil del PSOE, quien ha informado de que el pasado 5 de diciembre su grupo municipal le remitió una carta al teniente alcalde de Presidencia, Miguel Ángel Torrico, pidiéndole información sobre la asistencia de Córdoba a Fitur, "porque así nos lo aconsejó el secretario del Pleno; y hasta el día de hoy no tenemos ninguna información al respecto, cuando representamos a una buena parte de los ciudadanos cordobeses. Lo único que nos cabe jurídicamente, y nos lo estamos planteando, es irnos al juzgado para conseguir información de la gestión del cogobierno ante la falta de transparencia".

"No es fácil lo que supone que nos sentemos con los tres partidos de la izquierda municipal, pero la gravedad del asunto así lo requiere; ya advertimos que para Vox, por encima de los intereses políticos iba a estar Córdoba", ha insistido Badanelli, quien ha añadido que "hoy en día nuestra principal industria es el turismo y lo que está ocurriendo con su gestión municipal es muy grave y puede tener consecuencias muy negativas para la ciudad en un futuro". La portavoz de Vox ha acusado a "un grupo político residual [Cs]" de ocultar información a conciencia, "algo que es muy grave y vergonzoso". "Se le está ocultando información a 15 de los 29 concejales. Le pido al alcalde que tome cartas en el asunto y retire las competencias de turismo a la actual delegada y las asuma él para evitar males mayores", ha defendido.

"Esto no no se trata de una algo de derechas y de izquierdas sino de una forma de trabajar y ha llegado un momento en el que esto es intolerable", ha destacado Pedrajas. "Ni queremos ni creíamos que nuestro papel en la oposición tuviera que ser el de estar permanentemente enseñando los dientes de manera destructiva", ha lamentado. "La falta de información del cogobierno está llegando a extremos muy preocupantes, lo que significa que una mayoría no está teniendo forma de opinar, ni voz ni voto dentro de la gestión que se está llevando a cabo en Córdoba", ha añadido. "Si no tenemos información no podemos debatir, por lo que nos estamos planteando no volver a ninguna comisión si esto no cambia. Este oscurantismo es mayor en el área de Turismo", ha anunciado. "Ya solo nos queda tomar medidas serias ya que se nos está impidiendo trabajar por la ciudad", ha concluido.