El idilio de Córdoba con el blues: una historia de idas y venidas

La historia de Córdoba con el blues es relativamente reciente ya que no fue hasta finales de los años 60 del siglo XX cuando aparecieron los primeros grupos que estaban influidos por el blues blanco surgido en Reino Unido, como el de Eric Clapton y John Mayall, que "era lo que llegaba aquí".

Desde entonces y hasta ahora, han sido varias las bandas que han buceado en este género, como recuerda el músico José María Aljama, director artístico del Cordoblues, festival que echa a andar el próximo miércoles 14 y toma el testigo del que fue el Festival de Blues Ciudad de Córdoba.

Surgidos a finales de los 60, Spontaneous Grass fueron "los pioneros" del blues en Córdoba. El grupo se disolvió cuando llevaban unos años para juntarse más tarde, ya mayores (en torno al año 2014), y autoeditaron un disco para después volver a separarse. "Eran y son muy buenos, excepcionales", confiesa Aljama sobre los que son ahora sus compañeros en Blues Bastardo.

La carrera de Spontaneous Grass no fue larga porque en la época los grupos eran muy efímeros. El nacimiento de bandas de música estaba en auge y estas se formaban y se separaban muy rápido, con un trasvase de componentes entre unas y otras. Hubo algunas más estables, pero no eran de blues, recuerda Aljama.

Hay que esperar hasta finales de los años 80 y principios de los 90 para encontrar verdaderas bandas de blues como la Dalton Blues, Ruido Azul, En Bruto y Jazzpacho que, “aunque no era solo de blues, sí metía en su repertorio temas” de este estilo. Todas ellas estaban influidas por el blues blanco de intérpretes como Joe Bonamassa.

Precisamente una de las bandas de Córdoba que más tiempo ha permanecido activa –unos 20 años– es la Dalton Blues, cuyo líder era Antonio Osuna, que después fundó Triblus y Sr. Blues. Durante mucho tiempo su cantante fue José Luis Juárez Loki, rememora Aljama. En su época, la Dalton "no tenía competencia" y además fue "una escuela" para los músicos que pasaron por ella, tanto cantantes como instrumentistas.

Además, fueron los únicos que grabaron con una discográfica de blues, Cambaya Récords, ya que participaron en un proyecto con bandas de varias comunidades autónomas, representando ellos a Andalucía. Tocaron en importantes salas como La Coquette, "la catedral del blues en España", y Sol, ambas en Madrid. En esta última coincidieron con Matt Guitar Murphy, el guitarrista de los Blues Brothers, que "se sorprendió viendo cómo tocaba Antonio Osuna", señala José María Aljama.

La relación de Córdoba y el blues siempre ha sido de altibajos, "como un diente de sierra". En este sentido, el músico explica que "el problema es que Córdoba no tiene una cultura de blues negro, sino más de rock". Los músicos han conocido el blues a través de Eric Clapton, John Mayall y grupos de los 60 y 70 que tocaban el blues blanco, sin embargo, "no hay una cultura de blues negro, aunque ahora hay algunos músicos que sí se están arrimando más a las raíces".

Y, ¿qué diferencia hay entre uno y otro? Aljama lo explica de forma sencilla: "Es como si hablamos de flamenco puro o jondo y flamenquito o fusión". Y aclara que "hay músicos blancos que ejecutan el blues negro perfectamente". "El blues blanco surge por músicos británicos que bebieron de las fuentes de los negros y las interpretaron a su manera", apunta.

En Córdoba, el blues negro estuvo representado por The Candymen, encabezado por Paul Barhan, un inglés afincado en Córdoba, pero el grupo ya no está en activo. "Era un bluesman que lo escuchabas y parecía negro", destaca. Luego ha habido otras bandas que también se han basado en las raíces de este estilo musical.

El propio Aljama formó junto a Tim Jones, otro inglés afincado en Córdoba, un dúo que luego pasó a ser el Tim Jones trío. "Tuvo bastante aceptación, pero Tim acabó yéndose a Inglaterra", recuerda. Luego formó Los Intocablues, centrado en el blues negro, y que, "aunque tuvo cierto éxito, se disolvió pronto". "Está en stand by", pero Aljama quiere "reactivarlo". De ese grupo salió otro, Little Joe & the runners, que también hace blues de raíz. Por otro lado, en el blues blanco se centra Blues Bastardo, formada por Aljama y miembros de Spontaneous Grass.

Según la experiencia de Aljama, en Córdoba sí hay público de blues. La prueba es que el Festival de Blues Ciudad de Córdoba –que nació en 1991 y fue pionero en Andalucía– celebró 17 ediciones, la última en 2011, y llegó a congregar, según recuerda el músico, a unas 2.500 personas en algunos de sus conciertos con artistas de talla internacional.

"El público iba en masa", y precisamente por eso no entiende por qué ninguna institución se ha interesado en todos estos años en seguir con el festival. Ahora el Cordoblues recoge el testigo y cuenta con una subvención de las actividades paralelas por parte del Ayuntamiento, mientras que los conciertos principales están patrocinados por la iniciativa privada.

El Festival de Blues Ciudad de Córdoba tuvo como primera sede el Conservatorio, luego pasó al centro cívico Fuensanta para más tarde trasladarse al espacio que actualmente ocupa el Góngora Gran Café (entonces con otro nombre), donde hicieron ocho ediciones pero "tuvimos que irnos porque se quedaba más gente fuera de la que podía entrar". Por último, se hizo en la plaza de la Corredera, donde en "tres o cuatro días pasaron por los conciertos 9.000 o 10.000 personas".

Por el festival pasaron bandas cordobesas como Krash Sierra, Off riverside Guadalquivir o The Dix Machine que se enmarcan dentro del blues, aunque algunas de ellas caminen entre este y otros estilos.

Por otra parte, Aljama resalta que el público de blues es muy variado porque es un estilo que gusta desde "chicos de 16 años hasta a personas de 70". "El blues es una música atemporal y acogida por público de todas las edades y condición social", destaca.

Ahora mismo, la situación del blues en Córdoba "no está mal, aunque hay poco movimiento". Los grupos principales del panorama actual son Blues Bastardo, Little Joe & The Runners y La Pana Brothers. Además, "se está gestando un proyecto bastante bueno" y, por otro lado, Aljama quiere reactivar su grupo Los Intocablues.