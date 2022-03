La huelga de transportistas pone en jaque al comercio de Córdoba

Después de cuatro jornadas de paro, la Plataforma para la Defensa del Sector de Transporte de Mercancías sigue en pie de guerra ante el aumento del precio de la energía y el combustible. Esta situación, que se extiende a nivel nacional, está provocando que numerosos productos no lleguen a las vitrinas de venta. En los supermercados de Córdoba ya se puede percibir la falta de algunos productos frescos y el pequeño comercio, al que también han dejado de entrar algunos bienes, se convierte en el salvavidas de los compradores.

Pero, ¿cuáles son los productos que ya escasean? Principalmente los alimentos frescos: frutas, verduras, carne y pescado. Además, el aumento de la demanda debido a las grandes compras que realizan las familias ante una idea de desabastecimiento ha hecho que se incremente el precio de algunos alimentos.

La falta de existencias de determinados productos y la incapacidad de los distribuidores para poder finalizar su reparto con éxito es una realidad. Los huelguistas impiden la llegada de mercancía a las plataformas de distribución en forma, en muchas ocasiones, de piquetes, si bien los comerciantes mandan un mensaje de tranquilidad y aseguran que los productos básicos están garantizados. Además, el comercio local, cuyos principales proveedores son de la propia provincia, no encuentra problema para poder desplazarse con vehículos menos voluminosos.

Así lo ha comentado el distribuidor de pequeño comercio Paco Jiménez: "Nosotros, con el furgón, nos podemos mover". El profesional ha explicado que las consecuencias son más evidentes en las grandes superficies, ya que el transporte de la mercancía lo hacen grandes empresas y que los piquetes se están concentrando en las grandes plataformas que sirven a los supermercados. "Hay camiones en la carretera, pero lo que hacen es llamar a la Guardia Civil y los escoltan", ha narrado Jiménez.

Este transportista ha asegurado que en los últimos días hay más piquetes, pero también más policía. Respecto al fin de esta situación, Jiménez confía en que termine en breve, ya que las grandes cadenas de supermercados realizarán cada vez más presión para que el Gobierno ejecute nuevas medidas.

El efecto pánico en el consumidor vuelve a nacer, ya que la población se ha lanzado a la compra de productos de forma exagerada, en un escenario similar a lo vivido hace dos años con el comienzo de la pandemia del coronavirus. La diferencia es que en este 2022, en vez de acabar con el papel higiénico, los compradores están dejando sin stock los estantes de productos como el aceite de girasol.

Esta sensación es la que ha notado Javier Puga desde su comercio Frutería Javi. "Ha venido mucha gente, porque como ven que en los supermercados se han quedado sin algunos productos, vienen al comercio del barrio", comenta al mencionar que también está recibiendo pedidos desde su teléfono.

"Hay género, los básicos no creo que falten", ha asegurado, pues si bien también hay productos que no están entrando, como los champiñones, "hay algunas setas que vienen de Cuenca". Cuanto más lejano sea el origen de los alimentos, más posibilidad de que estos días no estén en los expositores. Puga también ha mencionado que los aguacates premaduros de Perú o los kiwis amarillos de Nueva Zelanda no están llegando tampoco a sus estantes. Por otro lado, el producto que más ha subido su valor es el tomate, que "se han disparado", ha expresado el vendedor.

Pescados y mariscos

Hablar de productos frescos significa hablar del pescado y marisco. Muchos profesionales del sector están echando el cierre a sus negocios ante la poca variedad que encuentran en estos días desde los principales mercados de abastecimiento.

Desde Pescadería Martínez, ubicada en el barrio de Fátima, su responsable, Juan Martínez, indica que en Mercacórdoba está entrando muy poco producto, "tanto en variedad como en cantidad". El responsable también habla de otra tendencia que está observando en las ventas, ya que a pesar de que muchos acudan en masa a llenar el carrito de la compra, otros tantos dan por hecho "que no hay pescado", cuando hay género que sí está entrando. "La gente ve por la tele que están cerrando mercados y que no llega el pescado y eso también perjudica las ventas", ha sentenciado.

El presidente de Mercacórdoba, Antonio Álvarez, ha comentado que tras realizar un informe de la situación de apertura y cierre de establecimientos de pescadería en mercados municipales, se refleja que en el del Marrubial "el cierre de los puestos es total"; en Ciudad Jardín han cerrado los cinco establecimientos que hay; en la Corredera "sólo ha abierto uno de cuatro", y en Sector Sur, dos de cuatro.

Todo ello ha hecho que muchos comercios recurran a sus propias infraestructuras para traer la mercancía desde sus lugares de procedencia, sorteando piquetes por el camino. Es el caso de las pescaderías La Carihuela, que tienen claro que "es una pena todo esto porque hay pescaderías cerradas". "Nosotros tenemos la suerte que con nuestros propios camiones vamos directamente a por el pescado", ha indicado Isabel desde uno de sus negocios.

Desde la Federación Nacional de Asociaciones Provinciales de Empresarios Detallistas de Pescados y Productos Congelados (Fedepesca) se ha advertido de una "escasa oferta de producto" en provincias como Córdoba. Los pescaderos andaluces han querido trasladado un mensaje de "tranquilidad" porque "se va a hacer el esfuerzo por estar siempre abastecidos".

Fedepesca ha animado al consumo de productos del mar, ya que "las pescaderías continúan abastecidas y siguen con su actividad diaria con normalidad". "Afortunadamente la variedad de productos pesqueros es amplia, por lo que desde las pescaderías se pueden ofrecer múltiples alternativas y productos para el consumo de pescado", ha señalado su presidente, Jesús Estela.

Del mismo modo, ha reiterado que los comercios están realizando "un enorme esfuerzo en momentos de dificultad" para seguir abasteciendo a la población de un producto esencial y para que, ante "la tremenda subida" de los costes de su actividad, "se repercutiera lo mínimo posible al consumidor a costa de su propio margen de beneficio".

Transportes escoltados

La empresa cordobesa Covap también ha empezado a registrar los efectos de este paro convocado por los autónomos del transporte y las pymes. Tanto, que desde la cooperativa agroalimentaria de Los Pedroches han reconocido a el Día que están "trabajando en la búsqueda de soluciones para garantizar unos servicios mínimos para la alimentación del ganado".

Ante esta situación, tal y como ha confirmado la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Rafaela Valenzuela, desde Covap "han salido tres convoyes custodiados por la Guardia Civil para abastecer de materias primas para el pienso de sus animales".

Valenzuela ha indicado que esta actuación se ha registrado como "una prioridad" y que el problema ante la baja entrada de productos ha Mercacórdoba está en que los camiones no llegan, ya que "no salen en origen y no tenemos incidencias al entrar".