El sector del transporte en Córdoba: "El Gobierno se cree que vamos de farol con la huelga"

"La huelga sigue. El Gobierno se cree que vamos de farol, pero no vamos". Así de firme se ha mostrado el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios del Transporte de Mercancías en Córdoba (Atransmerco), Tomás Aranda, en alusión al paro convocado para los días 21, 22 y 23 de diciembre.

Una huelga que, a su juicio, va a tener una "trascendencia histórica", dado el elevado índice de seguimiento que confían en que va a tener el paro. En Córdoba, según ha expuesto, hay unos 1.700 profesionales del sector que van a secundar la huelga, a los que ha vuelto a hacer un llamamiento para que no trabajen esos días y "se queden en casa". En Atransmerco, ha continuado, "somos unos 600 asociados y todos están comprometidos". Según Aranda, ir a la huelga "es la única oportunidad que tenemos; si no lo hacemos, no lo conseguimos".

No obstante, todo depende de la reunión convocada esta mañana en la sede del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana entre el Gobierno y la Federación Nacional de Asociaciones de Transportistas de España, que forma parte de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM).

Entre las principales reivindicaciones del sector se encuentra la de no tener que cargar y descargar la mercancía que transportan -se trata de una de las demandas históricas del sector-, además del futuro peaje de las autovías. Pero hay más cuestiones a las que ha aludido Aranda, como la que se centra en el precio del carburante, dada su continua escalada.

Este incremento, ha reconocido, "ha sido la gota que ha colmado el vaso" del sector. Lo que reclaman en este aspecto es que se recoja un incremento en el precio del porte que ellos hacen "cuando exista este aumento de precio". Esta demanda pasa por el mantenimiento del régimen de gasóleo profesional.

Otra de sus reivindicaciones se centra en la "seguridad" en las autovías "para que podamos dormir tranquilos" con la creación de un área de certificación segura. A esta se añade una más que hace referencia a la cantidad de kilos que transporte y la petición es que a mayor peso, mayor precio del transporte porque, según ha explicado, "no es lo mismo llevar 40.000 kilos que 40".

A pesar de que los grandes almacenes se han abastecido en los últimos días ante el posible paro, desde el colectivo no descartan que haya problemas de desabastecimiento, ya que el paro está previsto para los tres días de antesala a la Nochebuena.

Aranda también ha aludido a la falta de devolución de los 200 millones del céntimo sanitario que debe el Gobierno central al sector y que solo han recibido "algunos profesionales".

La Confederación Española de Transporte de Mercancías ya ha advertido de que las empresas del sector soportan una fuerte subida de los costes (especialmente de los carburantes), que no pueden repercutir a sus clientes ante la falta de herramientas jurídicas para ello y la "posición de dominio" de quienes les contratan y de los que denuncian que, incluso, les amenazan con rebajar los precios.

Los transportistas de la zona sur de Córdoba, por su parte, han convocado una caravana de camiones colapsará y paralizará la autovía A-45, en sentido Málaga, el próximo lunes 20 de diciembre desde La Rambla hasta la salida número 79, en la conexión con la aldea El Tejar, en el término municipal de Benamejí.