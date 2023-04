Los hoteles de Córdoba ganaron más de 47 euros de media por habitación ocupada en 2022

El sector del turismo, clave en la economía de Córdoba, sigue intentando recuperarse de la crisis que arrastra de la pandemia y, poco a poco, va mejorando sus cifras, tanto de ocupación hotelera como del beneficio que gana.

Según los datos del acumulado anual del barómetro de la rentabilidad de los destinos turísticos españoles de Exceltur, los hoteles de Córdoba facturaron el año pasado una media de 47 euros de ganancia por cada habitación ocupada.

La capital cordobesa disponía al cierre del año 2022 de cerca de 7.329 plazas hoteleras repartidas entre 3.716 habitaciones de los cerca de 90 establecimientos existentes en el municipio, según los datos recogidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) a finales de 2022. El número de plazas hoteleras estimadas por cada mil habitantes en Granada es de 57,94.

Los datos de Exceltur reflejan también que esta cantidad de 47euros de beneficio por habitación se consiguió en Córdoba con un precio medio por habitación de 80,5 euros. Se trata de un coste medio bastante elevado en comparación con otras capitales turísticas andaluzas, puesto que el precio medio en Granada fue de 78,2 uros, o Málaga, con 54,4 euros de media.

Pero no todas las plazas hoteleras ofrecidas en Córdoba son iguales. Predominan los hoteles de tres y cuatro estrellas, ante la limitada existencia de los hoteles de lujo, los cinco estrellas. Y en estas categorías hay diferencias en los datos. No obstante, Exceltur no analiza en su barómetro los alojamientos de menos de tres estrellas ni los apartahoteles.

Los números de beneficio, coste y ocupación de las plazas hoteleras de tres y cuatro estrellas son bastante similares. Las habitaciones de más bajo rango tuvieron una ocupación anual en 2022 del 71,4%, frente a la ocupación de las estancias de cuatro estrellas, que registraron un 65,2% de media.

En los valores del precio medio y de ganancia por habitación ocupada, ambos, sin embargo, son muy similares. Los hoteles de tres estrellas cobraron de media 70 euros por habitación y obtuvieron 42,2 euros de beneficio, mientras que los de cuatro estrellas cobraron a sus huéspedes 87,8 euros por habitación y ganaron 57,2 euros de media el año pasado.

Diferencia con respecto a 2019

El barómetro de Exceltur aprovecha el análisis realizado para hacer una comparativa de estos mismos datos registrados en Córdoba con 2019, año previo a la pandemia.

Pese a la recuperación experimentada, la ocupación hotelera en 2022 ha sido un 13,6% menor que la que hubo en 2019. El motivo principal es la ausencia de visitantes extranjeros. Su presencia en Granada se ha visto reducida en un 23,2%, y ha sido el turismo nacional el que ha tirado del carro para mantener las cifras prepandemia.

Según Exceltur, el impulso a la demanda y a los ingresos de los hoteles viene propiciado por el punto de inflexión que supuso el verano de 2022 en la normalización de la demanda turística. "Las ciudades que tuvieron una mayor afluencia de viajeros en los meses estivales, se encontraron entre las que han saldado el año con un mayor crecimiento de sus ingresos por habitación, impulsadas por las ganas de viajar acumuladas en los años previos", anota.

"Por el contrario, aquellas que habitualmente reciben viajeros más repartidos a lo largo del año, se vieron perjudicadas por un comienzo de año anómalo, así como las más dependientes de turistas internacionales, sobre todo de aquellos no europeos", añade.

Otro de los aspectos que recoge el informe es que "las ciudades grandes, con mayor dependencia del turismo de negocios y de la demanda internacional, especialmente las de larga distancia (la americana se fue recuperando a lo largo del año, pero la asiática aún sigue ausente), fueron las que experimentaron una caída o menor recuperación de sus ingresos. Es el caso de Bilbao, Sevilla, Madrid, Córdoba o Barcelona".

Datos autonómicos

Respecto a la comunidad autónoma, lidera el ránking andaluz y se coloca como cuarta nacional la ciudad de Málaga, con un beneficio medio por habitación de 87,8 euros, un beneficio un 13,2% superior al del año 2019 debido a la subida de los precios (un 17,7% más caro) y pese a una menor demanda (-3,9%).

Tras ella, Cádiz fue la segunda en la lista andaluza, con un beneficio de 76,4 euros por plaza hotelera ocupada. En este caso, el beneficio se redujo un 0,8% pese a un crecimiento de los precios del 12,8%. A ello ayudó una ocupación un 12,1% menor que en 2019.

Cierra el podio Sevilla capital, inmediatamente después de Cádiz en este ranking, con un beneficio medio de 72,8 euros. La ciudad hispalense también ha visto como su margen ha caído respecto al 2019 un 5,2% pese a un coste por habitación superior (9%) a consecuencia de la reducción de la ocupación (-13%).

Con respecto a las ciudades andaluzas, se produjo un comportamiento más desigual, los ingresos crecieron en ciudades costeras que se beneficiaron de un aumento de la demanda nacional, tal y como ocurrió en Almería y Málaga. También en ciudades de menor tamaño de interior, como fue en Jaén y Jerez de la Frontera. En el resto los ingresos crecieron en menor medida, lastradas por un descenso importante de su demanda extranjera”, destaca el informe de Exceltur.