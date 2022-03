Los hosteleros de Córdoba: "Existe miedo de cerrar porque no llegue la materia prima"

Asimismo, Francisco de la Torre ha asegurado que "entendemos la defensa de sus derechos, pero no compartimos la forma porque está afectado a otros sectores , llamamos al Gobierno a llegar a un acuerdo y que paren esta situación".

La previsión de los hosteleros acerca de los efectos de la huelga no es buena, de hecho esperan "que vaya a peor" en los próximos días, y, aunque les afecta en su producción, desde Horeca y Hostecor aseguran estar de acuerdo "con todas las reivindicaciones" del sector del transporte, aunque, eso sí, esperan que haya una solución pronto.

Todas estas decisiones no solo se han tomado por el desabastecimiento sino también evitando una subida de precios en la carta , una situación que sería "muy contraproducente" para el sector, por lo que "estamos aguantando para no hacerlo", asegura Morales, mientras De la Torre explica que el sector ya había hecho una subida de precios por la inflación y advierte de que si la escalada de costes continúa, "no quedará más remedio" que volver a subirlos.

Es el pescado fresco el producto que más falta hace en las cocinas de los restaurantes de Córdoba, así como las verduras, mientras el aceite de girasol, cuyo precio está "por las nubes", ha sido reemplazado por el aceite de orujo o el de oliva, con precios "más razonables". Además, aunque no han tenido que sacar de la carta ningún plato por la falta de algún ingrediente, sí han tenido que modificar algunos de ellos de acuerdo a los ingredientes disponibles.

El miedo está también latente en la hostelería cordobesa, " existe miedo de cerrar porque no llegue la materia prima", asegura Morales, que explica que hay bares y restaurantes que han conseguido sortear la situación porque tienen reparto propio de sus productos, como es el caso de cervezas Alhambra, por ejemplo, mientras otros se han visto afectados por la huelga y el impedimento de la salida y reparto de sus proveedores.

En la misma línea se ha manifestado el presidente de Hostecor , Francisco de la Torre, que ha explicado que para este sábado y domingo los hosteleros han tirado de almacén y reservas y, con esta situación, no pueden prever el menú para los próximos días. Para el hostelero, esta crisis se vislumbra "mucho más difícil" que el parón de dos meses por la pandemia.

Así lo ha asegurado a el Día el presidente de Horeca , Miguel Ángel Morales, que ha advertido de que aunque han llegado a este fin de semana con productos para atender la demanda de los cordobeses porque "hemos tenido tiempo de reaccionar" cuando empezó la huelga, la semana que viene no pinta mejor y la incertidumbre se apodera ya de muchos empresarios del sector: "para el próximo fin de semana no sabemos, esto es insostenible".

Es el sexto día de huelga del sector del transporte de mercancías por carretera y además de los efectos de desabastecimiento que se ven en los supermercados y Mercacórdoba, las consecuencias se empiezan a sentir ya en otros sectores de la cadena como la hostelería y la restauración de Córdoba, que ya han tenido que cambiar algunos productos por otros y asumen el coste de la subida de precios para no reflejarlo en la carta por la inflación.

Los ganaderos de leche de Córdoba alertan de que no tienen materia prima para las vacas

Víctor Muñoz, un ganadero de Belalcázar, ha explicado a este periódico que en la cooperativa Virgen de Alcantarilla, hasta ahora, han conseguido sacar el producto y no han perdido la producción pero ha alertado de que "no tenemos espacio para almacenar por tanto tiempo" y que, además, "no está entrando materia prima ninguna" para las vacas.

El ganadero ha explicado que este domingo saldrán desde Belalcázar "juntando remolques y tractores para ir a por maíz" para no verse obligados a "parar la fábrica". Asimismo, ha criticado que el servicio mínimo que los transportistas han prometido "no se está cumpliendo" y "las empresas de transporte no quieren trabajar".

Por su parte, desde la Plataforma para la Defensa del Sector de Transporte de Mercancías por Carretera han explicado a el Día este sábado que continúan la huelga pero no será hasta el lunes cuando vuelvan a protestar.