Los hosteleros de Córdoba reclaman que se levanten ya todas las restricciones de la desescalada

Los hosteleros de Córdoba piden que se eliminen todas las restricciones de la desescalada impuestas por la Junta de Andalucía a raíz de la pandemia, que a día de hoy aún mantiene a la provincia en nivel 2 de alerta, con restricciones, por ejemplo, en los aforos para bares, restaurantes, ocio nocturno o eventos.

Aunque la comunidad autónoma ha ampliado una hora, hasta las 02:00 de la madrugada y la apertura de la hostelería y el ocio nocturno, que ahora cerrará a las 03:30, decisión que han aplaudido los hosteleros, el presidente de Hostecor, Francisco de la Torre, ha explicado que no les ha satisfecho “plenamente” pues el sector quiere “el levantamiento total de las restricciones” que aún están vigentes tras la mejora de los datos de la quinta ola y el verano, cuando además empieza la temporada alta en Córdoba.

Para De la Torre, genera gran incertidumbre en el sector y no es viable tener que tomar decisiones semanalmente, cuando se reúne el comité de expertos de las provincias, lo que no permite a los hosteleros planificar las ampliaciones de terrazas o el consumo en barra, por ejemplo, de una semana a otra, o lo que es más grave: la reincorporación de los trabajadores que todavía están en ERTE.

Ha sido un verano “muy largo”, con tan solo dos horas de servicio por la noche debido al calor de l verano cordobés y a las restricciones de horario. Agosto dejó en la provincia ventas de hasta un 40% menos que en 2019, antes de la pandemia.

Los hosteleros esperan mejorar esos números ya entrado septiembre, aunque no son especialmente optimistas, es más, auguran “un septiembre difícil” entre el precio de la luz y que los turoperadores y el turismo extranjero no está funcionando aún al 100%, una realidad que ha golpeado, sobre todo, a los establecimientos del Casco Histórico, que han pasado el año entre aperturas y cierres.

De la Torre, en esta oportunidad, va más allá y afirma que no ha habido promoción de la ciudad desde que se celebró Fitur el pasado mayo. “Ya estamos en septiembre y no tenemos plan de promoción en turismo, mientras hay ciudades que tienen ya presupuesto para Fitur, esperamos no tener que salir corriendo a últimos días como siempre”, critica.

Por otro lado, ha hecho referencia a la “falta de profesionales” en el sector tras seis años pidiendo la puesta en marcha de una escuela de hostelería en Córdoba. “Sabemos que se está trabajando en ello, pero ya hay carencia de profesionales, no es un tema de precariedad sino de profesionalismo que dignifique la labor”, defiende ante las críticas sobre la precariedad en los contratos de la hostelería.

Los hoteles

En el caso de los hoteles, el presidente de la Asociación Empresarios Hospedaje de Córdoba (Aehcor), Félix Serrano, ha informado de que el nivel de reservas para este mes ronda el 51% y asegura que mejorará con el pasar de los días pues “las reservas se hacen con una antelación cada vez más corta, entre 24 y 48 horas antes del viaje”.

Agosto cerró con un 55% de ocupación en Córdoba y una diferencia marcada entre los hoteles de cuatro estrellas y los de menos categoría, porque, según explica Serrano, las tarifas de los primeros han bajado considerablemente para poder competir por los pocos clientes que visitan la ciudad.

Serrano informa de que todavía hay hoteles que permanecen cerrados, en torno a diez en Córdoba, y la disponibilidad de habitaciones también es menos. Según los datos de ocupación hotelera del Instituto Nacional de Estadística, para julio había en Córdoba 161 hoteles abiertos, frente a los 130 de hace un año, con 265 empleados más.

El número de viajeros, por su parte, cerró en 59.525 personas que visitaron Córdoba en julio, 30.350 más que hace un año, mientras que las pernoctaciones duplicaron las cifras de 2020 a 2021, registrando el séptimo mes de este ejercicio un total de 101.564 frente a las 53.594 del año de la pandemia.