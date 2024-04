Más de 2.000 historias de lucha contra el cáncer desde el Hospital Provincial de Córdoba

En el corazón del Hospital Provincial de Córdoba late con fuerza la resonancia magnética de 1,5 Teslas que se erige como un faro de esperanza para los pacientes oncológicos, y que ha sido testigo de más de 2.000 estudios de precisión en el último año. “Es más que una máquina de alta tecnología, es un lazo de unión entre ciencia y humanización, porque, en estos procesos de incertidumbre para el paciente, los profesionales de la salud, con su esfuerzo y dedicación, brindan calidez, seguridad y calma”, ha dicho la consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García, en su visita a este centro que forma parte del complejo del Hospital Universitario Reina Sofía.

“Detrás de estas pruebas realizadas con la resonancia hay historias de lucha contra una enfermedad que sigue causando estragos en los pacientes y sus familias”, ha añadido. En este sentido, ha recordado la importancia de aceptar la invitación a los cribados de cáncer de mama y colon, y, a partir de julio, el de cuello de útero. “Hay personas que no se realizan el cribado porque no notan síntomas, y eso es un error. En las primeras fases de la enfermedad no muestran señales y da la cara en fases más avanzadas en las que se complican los tratamientos, que se vuelven más agresivos”. Y ha continuado: “El cáncer de colon, si se detecta a tiempo, se puede curar en el 90% de los casos; por lo tanto, invito a todos los andaluces a aceptar la prueba para la detección de cáncer. Puede salvarles la vida”.

Acompañada por la delegada territorial de Salud y Consumo en Córdoba, María Jesús Botella, y el director gerente del Hospital Universitario Reina Sofía, Francisco Triviño, ha conocido de primera mano este equipamiento, que facilita el diagnóstico, mejora la continuidad y la calidad de la asistencia. Se trata de un equipo con unas características especiales que permite la realización de estudios de diagnóstico y planificación de tratamientos oncológicos. Esta parte específica de planificación comenzó hace dos meses y se han beneficiado una treintena de pacientes.

“La mayoría de los pacientes oncológicos serán atendidos en este Hospital Provincial, porque es aquí donde es posible la realización de técnicas complejas propias, además de estudios diagnósticos de cualquier localización con calidad y precisión o el diseño y planificación de tratamientos de radioterapia guiados por resonancia”, ha agregado, al tiempo que ha destacado que, en áreas como la unidad de mama, por ejemplo, facilita la atención en acto único.

Durante su visita, Catalina García ha reconocido el trabajo de los profesionales, que en este caso se lleva a cabo de manera multidisciplinar entre radiólogos, oncólogos radioterápicos, radiofísicos, enfermeras y técnicos, entre otros. “Hoy, y siempre, ponemos en valor lo que aquí hacen a través de esta y otras tecnologías. Con esta máquina planifican tratamientos radioterápicos delimitando los volúmenes de los tumores, reduciendo la variabilidad, aumentando el control y disminuyendo la toxicidad asociada a la irradiación de los tejidos sanos colindantes”.

Los profesionales implicados

La titular de Salud y Consumo ha reseñado la labor concreta de tres profesionales, como son la jefa de servicio de Oncología Radioterápica, Amalia Palacios; el jefe de Servicio de Radiofísica, José Antonio Miñano, y la jefa del servicio de Radiodiagnóstico y Cáncer de Mama, Marina Álvarez, cuya implicación en estos procesos está suponiendo una mejora de los tiempos de respuesta, accesibilidad y confort para los pacientes, puesto que al recibir tratamiento y hospitalización en el mismo centro, se evitan desplazamientos a otros edificios del complejo, facilitando la continuidad del proceso.

Palacios, por su parte, ha subrayado que “la interpretación de las imágenes que ofrece la resonancia en el ámbito de la oncología radioterápica es compleja y necesita de la interacción de profesionales de la oncología y del diagnóstico por la imagen para conseguir una certera catalogación de la respuesta”. En esta línea, ha explicado que han iniciado el uso de la resonancia para el diseño y planificación de los tratamientos por cáncer de próstata, “e iremos incorporando otras localizaciones tumorales que se beneficien de su aportación”.

Álvarez ha hecho hincapié en que cada vez es más frecuente recurrir a imágenes de resonancia para la valoración de la respuesta a los tratamientos, no sólo en la finalización de éstos, sino también en periodos tempranos para evaluar su efectividad. De este modo, ha puesto de relieve su importancia en la patología de mama para la estadificación locorregional, realizándose a todas las pacientes con diagnóstico inicial, e, igualmente, para la monitorización del tratamiento neoadyuvante o el cribado de mujeres con alto riesgo. “Ofrecemos una atención más humanizada y logramos un mejor diagnóstico”, ha señalado la jefa de servicio de Radiodiagnóstico.

Miñano, además, ha explicado la funcionalidad de esta máquina, que es capaz de generar imágenes de TAC a partir de la resonancia magnética. “Las imágenes de resonancia magnética proporcionan una excelente visualización de la anatomía y los tejidos blandos, pero carecen de la información de atenuación necesaria para que los radiofísicos puedan realizar los cálculos de la dosis de radiación. Para superar esto –ha remarcado–, se utilizan algoritmos de conversión para generar imágenes TAC sintéticas a partir de las imágenes de resonancia”. En esta línea, ha comunicado que el Servicio de Radiofísica está evaluando la puesta en uso clínico de estos algoritmos el centro. “En la actualidad cada paciente, además de la resonancia, se realiza necesariamente un TAC para poder hacer los cálculos dosimétricos. Cuando los algoritmos se pongan en uso clínico bastará con la resonancia magnética”.

El Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba cuenta hoy con cinco resonancias, siendo esta la tercera con 1,5 Teslas (cofinanciado con Fondos Europeos a través del Programa NextGenerationEU). A través de estos equipamientos, en 2023 se llevaron a cabo más de 30.000 estudios.

Obras de adaptación

Para la instalación de este equipo, el hospital ha realizado una profunda adaptación estructural. Y es que, ha sido necesario preparar la estructura de este centro para poder instalar una tecnología de estas características, que cuenta con un peso superior a las 7 toneladas. Así, el equipo se ha instalado en la planta baja del Hospital Provincial, junto al resto de los equipos diagnósticos y el TAC utilizado para simulación de tratamientos radioterápicos.

Además, se ha aprovechado también para realizar una mejora estructural importante de toda esta área con el fin de contar con circuitos de pacientes más eficientes, mejorar la accesibilidad, contar con zonas de espera adaptadas, nuevas zonas de trabajo para profesionales y, en definitiva, mejorar la comodidad e intimidad de pacientes y profesionales.

Sobre las características arquitectónicas, el hospital ha dotado a esta sala de decoración especial que se suman a las prestaciones que el equipo ofrece en el ámbito de la humanización para mejorar el bienestar y reducir el estrés, como son la ambientación musical o la posibilidad de visionado de imágenes durante la realización de la prueba.