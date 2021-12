La hermandad del Prendimiento de Córdoba presenta la nueva bambalina frontal de Nuestra Señora de la Piedad

La hermandad salesiana del Prendimiento de Córdoba ha presentado y bendecido este miércoles, 8 de diciembre, la nueva bambalina frontal del futuro paso de palio de su titular mariana, Nuestra Señora de la Piedad. La pieza, bordada en oro por Francisco Pérez Artés, cuenta con el diseño de Julio Ferreira Gaspe. El acto ha tenido lugar en el Santuario de María Auxiliadora, sede canónica de la cofradía del Martes Santo.

Durante la presentación de la nueva bambalina, el hermano mayor de la corporación salesiana, Francisco Javier Martínez Gómez, ha calificado este hecho como un acontecimiento histórico, que tras varios años de trabajo por fin ve la luz: “Se trata de una pieza que marcará un antes y un después en la historia de nuestra corporación, y, por ende, de la Semana Santa de Córdoba. La primera piedra del nuevo paso de palio de la Santísima Virgen, que, si Dios quiere, con el apoyo de todos sus hermanos, iremos completando poco a poco en sucesivos años”.

En este sentido, el hermano mayor no quiso olvidarse de aquellas personas que le antecedieron en el cargo, así como de todos los hermanos que a lo largo de los últimos años fraguaron este proyecto. “Aunque por circunstancias me ha tocado vivir este momento como hermano mayor, no puedo olvidarme de aquellas personas que me antecedieron en el cargo y que fueron parte fundamental del proyecto, Juan Carlos Sanz Armada y Juan Manuel Baena Durán. Asimismo, no quisiera olvidarme de la comisión de hermanos que puso en marcha esta idea, y, sobre todo, de los hermanos que durante todos estos años han contribuido con sus donativos a que este proyecto sea una realidad”, ha señalado Martínez.

Sobre la nueva bambalina hay que destacar que sigue un estilo decorativo afrancesado, que, si bien nace al albor de Luis XIV, refleja la refinación que dicho estilo alcanzó en las postrimerías del siglo XVIII con Luis XVI, tal y como han explicado el mayordomo de la hermandad del Prendimiento, Francisco Javier Espejo Ramírez, y el diseñador de la pieza, Julio Ferreira Gaspe: “Al tratarse de una pieza excepcional en cuanto a la riqueza de las técnicas empleadas, el volumen alcanzado y la plasticidad que proyecta en conjunto, conviene analizarla desde un punto de vista contextual con el fin de matizar y aproximarnos a las claves artísticas que permiten su óptima comprensión”.

Así, de la nueva bambalina de la Virgen de la Piedad destacan, por ejemplo, tanto la parte central como los laterales, donde se extienden en candelieri toda una rica ornamentación que “deriva de los profusos relieves escultóricos extendidos en la arquitectura renacentista”. Por su parte, la parte superior de la bambalina, tanto en los ejes laterales como en el central, se corona con un meandro, que “constituye uno de los préstamos orientalizantes en el repertorio rococó, mostrando ese vocabulario ecléctico que refleja el propio diseño de la bambalina”, han destacado Espejo y Ferreira.

Asimismo, entre los temas concretos destacan las conchas (en diferentes formas y volúmenes), la presencia de los arabescos (que flanquean la parte central de la bambalina) o la clásica guirnalda floral, anudada a los acantos que son las que recortan la parte inferior y de las que pende el fleco, dejando huecos libres de terciopelo y malla. “Todo este rico repertorio ornamental se simetriza a lo largo del conjunto como ocurría en el plano arquitectónico, realzando el culto a la naturaleza que marcaría esa nueva tendencia en el arte francés, además del alemán, desarrollando un nuevo lenguaje artístico”, han concluido el mayordomo y el diseñador.