Hacia adelante

Yo soy de los que piensan que el fútbol es un deporte justo, o muy justo, porque gana el partido el equipo que sencillamente mete más goles. Y eso es una manera de medir que no tiene contestación. Tú tiras a puerta cien veces y no cuelas un gol y el otro te tira una y con eso lo basta para ganarte, y es el justo ganador. Y eso es así.

Otra cosa diferente, y a ver si me explico con el poco de don que tengo yo para esas cosas, para que nos entendamos, es quien lo merece más y quien lo merece menos. Y el otro día nuestro Córdoba perdió en El Arcángel, por un gol a cero, sí, y el otro equipo fue justo ganador, porque metió un gol más que nosotros, que sí, lo tengo claro, pero también tengo clarísimo que nosotros nos merecimos más ganar el partido que ellos. Por ganas, por intentarlo, por ambición, por juego y por todo, pero lo perdimos, y ya está.

Con lo que hay que quedarse es que normalmente la justicia cae del lado de quien más lo merece, y si ese partido se jugara diez veces, seguro que nueve lo ganaba nuestro equipo, y no me cabe duda alguna, como lo estoy contando. Por eso es bueno que siempre juguemos como el domingo pasado, convencidos de lo que estamos haciendo, y con ganas de ganar, buscando ese merecimiento que normalmente nos dará los tres puntos, que es lo único que no tuvimos el domingo pasado. Pero que seguro que vuelven y antes de lo que imaginemos, que no hay razones para dudar de nuestro equipo, ni mucho menos.

Los que están pasando por un momento complicado son los del Futsal, que después de unos años entre los mejores del mundo, ahora están pasando un poquito de sofocón, pero que yo estoy seguro que resuelven antes de lo que imaginamos. Sobre todo porque tienen jugadores buenísimos, y un presidente que sabe lo que tiene entre manos, que siempre es de agradecer, y mucho.

En fin, que todos pasamos por un resfriado o una gripe, y hasta nos rompemos un hueso, y no pasa nada, que luego todo se acaba solucionando, como siempre pasa, que eso nadie lo dude. Lo que hay que saber es la medicina que nos hace falta y buscarla, y yo creo que eso lo tienen claro.

Esta semana hemos avanzado más en lo del Ejército, que aunque yo no sé exactamente qué es, me vale con saber que es bueno para mi Córdoba bendita y que van a contratar a mucha gente para trabajar, que eso es lo mejor de todo. A mí, porque me pilla con una edad, que más joven yo no sé. Pues eso, a seguir en lo nuestro, y de la misma manera, para que lo sigamos mereciendo.