Google se instalará en Córdoba de la mano del centro de inteligencia artificial del Campus de FP y Empleo

El Campus de Formación Profesional y Empleo de Córdoba sigue creciendo e incorporando a grandes firmas. El último anuncio hace referencia a una de las empresas multinacionales de tecnología más importantes del mundo. Y es que Google se instalará en la ciudad como parte del nuevo centro de inteligencia artificial (IA) del campus.

Este centro de IA será "referente en toda España", tal y como ha señalado Álvaro Lovera, socio del Campus de FP y Empleo, y trabajarán de la mano de Valentín Rangel, CEO del grupo Solutia, Valentín Rangel. Este centro de inteligencia artificial de alto rendimiento recibe el nombre de ARIA, que significa Alto Rendimiento Inteligencia Artificial.

El director de Educación de Google España, Portugal y Andorra, Gonzalo Romero, ha anunciado, con motivo de la inauguración oficial del curso 2025-2026 del campus que la multinacional se va a unir al proyecto y ha hecho una reflexión sobre la situación del sector en la actualidad.

Google como abanderado

Aparte de Google, otras empresas formarán parte de ARIA. Al respecto, Lovera incide en que "habrá muchas más y vamos a ir a por ellas para que colaboren con nosotros" porque "queremos montar algo referente para hacer congresos a nivel nacional e internacional de tecnología e inteligencia artificial".

Con este proyecto, esperan que "mucha gente muy importante" pase por las instalaciones de este centro en el que se celebrarán congresos y formaciones específicas para empresas y para los profesionales "que quieran sumarse al carro de la IA".

La intención -ha explicado Lovera- es "crear un ecosistema muy importante de la IA dentro del campus para que estemos a la última y para todas las empresas que forman parte de él y, aparte, se van a dar los cursos". Todo ello porque "en los próximos tres años el que no se sume al carro de la IA lo va a pasar muy mal". Por eso, desde el campus quieren "montar algo para ayudar a toda la gente a que se sume a ese cambio de la IA".

Lovera -socio de este proyecto junto a Marco Antonio Franco- ha aseverado que "el campus está demostrando que está haciendo cosas nuevas, y Córdoba todos sabemos que es una ciudad fantástica, pero no es una ciudad fácil para crear nuevas cosas".

En la parte alta de la antigua torre de Agrónomos

Los impulsores del campus están rehabilitando la antigua torre de Agrónomos, donde irá un hotel escuela y también se ubicará el centro de IA ARIA. La idea es que para el mes de abril ya esté acabada la reforma, que durante el verano empiece a rodar con minicursos y se inaugure en septiembre de 2026, con el inicio del curso.

El objetivo es que en ese centro se imparta "FP y otras cosas que no tengan que ver con la FP, que sean cursos de todo tipo, bootcamps, congresos... ", concluye Lovera.