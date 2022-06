¿Cuánto gastarán los cordobeses en las rebajas de verano? Así ha sido el primer domingo de tiendas abiertas

Es el primer domingo de la temporada de descuentos del verano en Córdoba. Muchos cordobeses, los que lo tienen apuntado en el calendario, han salido a la calle para dedicar su mañana dominical a los probadores y las tallas tras el bullicio que ha dejado el sábado, mientras muchos otros, los que no han ido a la playa, se han topado con las tiendas abiertas solo por casualidad durante sus paseos familiares.

Como suele ser habitual en este periodo, han sido las calles Gondomar, Concepción y el bulevar del Gran Capitán donde se han concentrado la mayoría de las tiendas abiertas, sobre todo franquicias, mientras en Cruz Conde apenas hubo comercios abiertos y una de las calles más emblemáticas para las compras, la Barqueros, ha lucido solitaria este domingo.

Y es que aunque el 24 de junio fue el pistoletazo de salida oficial, la realidad es que ya no hay un día que marque el inicio de las rebajas de verano y ya no todas las tiendas abren los domingos. Cada una lo va haciendo en jornadas diferentes que van marcadas, también, por la diferencia entre las rebajas online, que suelen llegar un día antes que en tiendas físicas y con productos y descuentos diferentes.

La típica bolsa roja y verde de El Corte Inglés se confunde con las bolsas de pan de algún cordobés que no tenía idea de que las tiendas estarían abiertas, los hombres esperan impacientes mirando desde fuera "afortunadamente tenemos dónde sentarnos aquí en el bulevar y hace buen tiempo" comenta Luis Fernández mientras espera a sus hijas a las puertas de Mango. Otros solo han salido por un paseo, en familia, con sus mascotas y en busca de sitio donde sentarse a tomar algo.

¿Cuánto gastan los cordobeses en las rebajas?

La incertidumbre, la elevada inflación y la negativa percepción de la situación económica en general estancan las previsiones de gasto de la población andaluza en las rebajas de verano de este año. Es la previsión que hace la Unión de Consumidores de Andalucía (Ucauce), que fija el gasto medio en Andalucía en los 62,24 euros, lo que representa un incremento de en torno al 3%, pero, con unos datos de inflación que superan ya el 9%, “nuestro dinero en compras cundirá sustancialmente menos”.

Por provincias Almería (69,12 euros), Málaga (69,05 euros) y Córdoba (67,57 euros) son las que más prevén gastar, según el estudio de Ucauce. Por el contrario Huelva (52,60 euros), Cádiz (55,29 euros) y Granada (56,45 euros) son las que prevén menos gastos en rebajas. En cualquier caso, todas las provincias andaluzas incrementan “muy ligeramente” su previsión de gasto respecto a 2021.

Trucos para aprovechar los descuentos

Así, son muchos los trucos que los cordobeses tienen ya aprendidos para sacar el máximo provecho a sus 67 euros de presupuesto. Muchos fichan sus prendas antes para volver a por ellas cuando arrancan los descuentos, aunque también está el que va a las tiendas en busca de camisetas, pantalones o vestidos para esperar a las segundas y terceras rebajas. Es la táctica de Andrea Martínez, que tras recorrer todas las tiendas de su preferencia, ya sabe qué quiere comprar, pero “voy a esperar, la ropa que hoy está en 7 u 8 euros puede llegar hasta 4 o 2 euros en las terceras, siempre las miro y espero a ese momento”.

Eso sí, Andrea está consciente de que “si espero, puede que no haya mi talla o el modelo que me había gustado, entonces tengo que coger lo que quede”. Su compañera, Ana María García, va por las tiendas haciendo fotos a las etiquetas: “así guardo los códigos de lo que me gusta y, si no hay mi talla en tienda, lo busco online cuando esté más barato”, explica.

Las jóvenes parecen estar organizadas en sus compras, y es que para Ucauce una precaución “fundamental” es la de elegir productos seleccionados antes del comienzo del periodo de rebajas, lo que permite conocer el precio anterior y “evitar caer en la compra de productos de escasa calidad adquiridos expresamente para estas fechas por los comerciantes”. Para la entidad “es fundamental comprar sólo lo necesario, controlar el gasto que se va realizando, no dejarse llevar por el impulso y evitar ir de compras como forma de ocio”.

Como viene siendo tradicional, por sectores de gasto, el textil sigue estando a la cabeza, y representará más del 61% del gasto previsto, seguido por el calzado y los complementos con un 15%. Los siguientes sectores de gasto en rebajas serían los relacionados con las compras para el hogar, que representan el restante 14% del gasto previsto.

Algunas personas consumidoras encuestadas apuntan también para justificar este estancamiento y, en relación al textil, a ser un sector de mercado en competencia, por la proliferación de pequeñas tiendas low cost y tiendas outlet, e incluso las tiendas de ropa de segunda mano, como alternativas a sectores de población con economías más ajustadas. Todo ello "estaría restando mercado, en los últimos años, a la compra de textil en los períodos de rebajas tradicionales".

Hay un ejemplo claro en el centro de Córdoba. La tienda Moonë de Cruz Conde, aunque sí ha abierto este primer domingo de la temporada, no ofrece rebajas. La explicación es simple: han convertido su tienda de la calle San Álvaro en un outlet con ofertas durante todo el año. Es quizás el intento de las pequeñas marcas de competir con las grandes franquicias, reinas indiscutibles de los periodos de rebajas.