¿Cuáles son las gasolineras más baratas de Córdoba y la provincia?

La subida de los carburantes no cesa. El precio de la gasolina ha pasado la barrera de los dos euros por litro. El encarecimiento de la materia prima, provocado en las últimas semanas por la invasión rusa a Ucrania -ya venía de antes- ha supuesto que la cuantía de la gasolina y el diésel marquen récords históricos.

En la provincia hay casi 200 estaciones de servicio. Cada una mantiene unos precios distintos; por ello, en estos días más que nunca, las aplicaciones móviles o webs se han convertido en aliados para el conductor, ya que a golpe de click se puede consultar a cuánto está el litro de carburante en cada surtidor.

Micarburante.com es una de estas plataformas, que se creó en 2019 con la idea de "transmitir la información del precio de los carburantes de una forma rápida y fiable". Para realizar una búsqueda de una provincia o municipio concreto basta con introducir el nombre en el buscador de la propia página. En el caso de Córdoba, el ranking de gasolineras más baratas en la mañana del domingo día 13 lo encabeza la de Repsol de la carretera N-432, ubicada en el kilómetro 298,4, tanto para diésel (1,648 euros) como para gasolina (1,748 euros).

Por el contrario, la gasolinera más cara de Córdoba, en esta misma fecha, para repostar diésel es la de Cepsa avenida de la Torrecilla, 41 (1,959 euros), mientras que para gasolina la más costosa es la estación de servicio Las Cuevas, en el kilómetro 12,5 de la carretera de Palma del Río, donde se paga a 1,979 euros cada litro.

El precio del carburante en el mercado fluctúa cada día. Según el portal Dieselogasolina.com, la cifra más alta la marcó los 2,003 euros que costó el día 10 de marzo la gasolina sin plomo 98. Al día siguiente la cifra bajo a un 1,999 y en el día de hoy, 13 de marzo, el coste es de 1,996.

Respecto al gasóleo A+, en este domingo día 13 su precio es de 1,932 euros; sin embargo, hace dos días se alcanzó el pico máximo con un coste de 1,939 euros. Esa misma jornada también fue la más cara registrada para la gasolina sin plomo 95 y el gasóleo A, con 1,873 y 1,856, respectivamente.

Mercado competitivo

El presidente de la Asociación de Estaciones de Servicio de Córdoba, Rafael Larrea, ha informado a el Día que el sector está viviendo la situación "muy preocupado, principalmente por el precio de la materia prima, que ha tenido una escalada muy grande en un corto periodo de tiempo".

También, el presidente ha hecho referencia a la subida de los impuestos, y alude a que estos son prácticamente el 50% del precio total de los hidrocarburos para el consumidor. Según la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos, el precio final también se ve aumentado por otros costes asociados como el mantenimiento de las reservas estratégicas y la aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Además, la asociación añade que los combustibles líquidos derivados del petróleo están gravados con dos impuestos: el IVA y el Impuesto Especial de los Hidrocarburos (IEH).

Respecto a las consecuencias, Larrea ha expresado que la situación lleva aparejada un descenso de la demanda del automovilista, ya que, "aunque hay una parte de la población que se ve obligada a mantener el uso de su transporte privado, otro gran sector de conductores ha decido aparcar su vehículo y utilizar otras formas de transporte como el público o compartido para sus traslados diarios".

En este mes de marzo se ha experimentado una subida histórica. No obstante, este incremento se ha producido de manera paulatina, alterado por otra serie de causas como fue la crisis sanitaria y económica que supuso la pandemia del coronavirus. El presidente de la asociación estima en un 10% la subida de los carburantes desde el periodo prepandémico.

Larrea ha indicado que estos días se ha vivido una situación anómala en las gasolineras de la ciudad. Cuando el precio total del combustible (coste+IVA) para las estaciones de servicio superaba los dos euros, las gasolineras han tenido que decidir, según ha puntualizado. Por un lado, según ha explicado, podían mantener la competitividad respecto al entorno manteniendo los precios, a pesar de perder dinero por la diferencia con el precio del mercado; o bien vendían los carburantes con la subida correspondiente y se arriesgaban a ser menos competitivos y perder clientela, lo que se traduce en pérdida de dinero. "Había días que algunas marcas eran más económicas que las típicas gasolineras low cost; había diferencia en los precios de las estaciones de servicio", ha explicado.

El techo más alto se alcanzó el pasado 8 de marzo, como ha explicado Larrea. En ese momento las consecuencias de la invasión rusa a Ucrania volvieron más competitivo el mercado, por lo que se han vivido subidas como la del precio del barril del petróleo de Brent, que pasó a costar 132 dólares, (rondaba los 94 dolares con anterioridad) y en la actualidad está sobre los 112.

Rusia es una potencia del petróleo y según avance el trascurso bélico se podrá mantener o no este escenario, según ha detallado Larrea, que ha querido destacar que, a pesar de la "incertidumbre, los precios se están conteniendo". "Debemos ver en esta subida una época de la incertidumbre. No se puede prever si los países exportadores de petroleo van a aumentar la oferta o no; se ha contenido el precio del barril, así como los costes", ha finalizado.