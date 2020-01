Juanma Velasco y Paula Díaz Marquiegui ganan el Certamen de Relato sobre Vida Universitaria

Los relatos ¿Alguien ha leído su libro?, de Juanma Velasco Centelles (Benicàssim, Castellón), en la modalidad senior; y Mi papel, de Paula Díaz Marquiegui (Alcoy, Alicante), en la categoría junior; han resultado ganadores del XIII Certamen Internacional de Relato Breve sobre Vida Universitaria Universidad de Córdoba.

Esta miércoles se ha hecho público el fallo del jurado de esta decimotercera edición que ha contado con una alta participación y diversidad geográfica de candidaturas. En esta convocatoria han concurrido 239 relatos, 155 en la modalidad senior y 84 en la junior, procedentes de España, Europa, 13 países de América Latina, Estados Unidos, Canadá y Australia.

En la modalidad senior, el accésit ha correspondido a Los puños mojados, de María Laura Massolo (Buenos Aires, Argentina); y a La historia de nunca acabar, de Helena Hernández Bustos (Córdoba), en la categoría junior.

El jurado ha destacado del relato ganador de la modalidad senior, ¿Alguien ha leído su libro?, su “lenguaje cuidado, metafórico y no exento de ironía”, en la que “el lector queda imbuido en una realidad que tan solo al final revela su irrealidad, sumergiéndonos en una sorpresa no exenta de humor y que a la postre nos revela que el relato no es sino una suerte de boutade, que al tiempo muestra una cómplice empatía con el proceso de aprendizaje en las aulas universitarias”.

Por su parte, el ganador de la modalidad junior, Mi papel, es “ una alegoría del camino de la vida reflejado en un observador, que en cierta forma nos lleva al mito platoniano de la caverna”. El jurado ha subrayado que “el final, mostrado desde el principio sin mostrar, es un atractivo más de esta narración, que también es un homenaje a una parte esencial de la Universidad y que constituye una de sus razones de ser”.

Los relatos de la modalidad junior que han obtenido el primer premio y el accésit recibirán 600 euros y 200 euros respectivamente, además de diploma acreditativo. De igual modo, en la modalidad senior, el primer premio y accésit recibirán 1.000 euros y 300 euros, respectivamente. Todas las obras premiadas serán publicadas en un único volumen por UCOPress junto con los finalistas.