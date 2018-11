“Ciudadanos es el partido que más se parece a la gente normal y a la sociedad”

–Día curioso, el de su nacimiento para un político, ¿no cree?

–(Risas). Sí, claro, yo siempre cuento que tengo un estigma político. Yo nací un 18 de julio, una fecha señalada para este país, en el año de otro golpe de estado, en 1981, y mi apellido es Carrillo. O sea, yo estaba llamado a la política.

–¿Y por qué decidió finalmente entrar en política?

–Yo ya llevaba muchos años en política, he estado detrás de los focos, entre bambalinas. Y doy el salto al escenario porque como miles y miles de andaluces y de cordobeses no me gustaba la situación que veía para mi tierra. Yo me tuve que ir de Córdoba a estudiar a Madrid porque aquí no había oportunidades y cuando terminé, seguía sin haberlas; y como a mí me pasó, le ha pasado y le pasa también a muchos miles de cordobeses.

–¿Y por qué se decidió por Ciudadanos (Cs)?

–Cuando me presentaron la oportunidad de embarcarme en este reto, en este proyecto que tiene como fin último mejorar la vida de las personas, de los andaluces y de los cordobeses, no lo pensé ni un segundo. Este proyecto me convenció de dónde tenía que estar para hacerle la vida más fácil a la gente, para solucionarle los problemas y no para creárselos. No hay nada más emocionante, bonito y que te aporte más energía que trabajar por tu tierra.

–Le he escuchado decir que “o te sabes vender, o te venden”, ¿cómo lo aplica a su campaña en Ciudadanos?

–Pues de una forma muy sencilla. Los cordobeses hace ya mucho tiempo que están vendidos con el PSOE, que le han vendido una Córdoba y una Andalucía que no es real, que le han vendido un avance de Córdoba y de Andalucía que no es cierto, que le han vendido su futuro, que le han comprado sus almas. Y nosotros no nos queremos vender, nosotros queremos comprometernos e ir de la mano de los cordobeses y andaluces hacia una Córdoba y una Andalucía que piense en 2020 y en 2030, no en el pasado. Si no luchas, trabajas y te esfuerzas por lo que quieres, alguien lo hará por ti y lo hará peor, y eso es lo que está pasando en Córdoba y en Andalucía, que llevamos 40 años de alguien, el PSOE, que se cree que es el dueño de nuestro destino y que se han creído que los cordobeses y los andaluces le pertenecemos.

–¿No considera que Cs ha perdido credibilidad ante los electores al apoyar al PSOE en la Junta, al ir de la mano de Susana Díaz durante el pasado mandato?

–Nosotros no hemos ido de la mano de Susana Díaz. Hemos evitado que el Gobierno se fuera de mano. En política hay apoyos y apoyos. Nosotros no dimos un apoyo gratuito, dimos un apoyo con condiciones y con exigencias, y como no nos fiamos de los partidos tradicionales, les hicimos firmar un contrato en el que había 72 exigencias y cada una de las medidas que se intentaban aprobar contaban con el rechazo del Gobierno de Susana Díaz. Y como no nos fiábamos de ella, porque ni tiene palabra, ni cumple con Andalucía, ni con Córdoba, le pedimos por escrito las cosas.

–O sea, que considera ese apoyo de cuatro años positivo

–Ese apoyo de Ciudadanos durante cuatro años ha servido para que hayamos conseguido, entre otras cosas, que no haya que pagar por heredar, que se paguen menos impuestos, que los autónomos tengan mejores condiciones a la hora de abrir un negocio, que haya más recursos para sanidad, dependencia y educación...Hemos conseguido cosas que el PSOE no quería llevar a cabo. Porque nosotros cuando llegamos a la política no llegamos para ocupar un escaño y estar ahí toda la vida, para eso está el PP, que han sido los mejores socios de Susana Díaz. Nosotros llegamos a la política para solucionar las necesidades de los cordobeses y andaluces.

–¿Y cuáles son a juicio de Cs esas necesidades?

–Pues, para empezar, una Administración pública que funcione mejor, que sea limpia y transparente, que no le robe el dinero a las personas. Los cordobeses no se pueden levantar cada día leyendo un escándalo de corrupción en la Junta de Andalucía, porque se pierde la confianza en los gobernantes. Eso es una vergüenza, como es una vergüenza que el PSOE diga que está orgulloso de la educación y de la sanidad en Andalucía, cuando son de las peores de España.

–Defiende que el PP ha sido el mejor socio del PSOE...

–El mejor, sin duda

–...pero ustedes no se cierran a pactar con el PP

–Es que nosotros de quien somos socios es de los cordobeses y de los andaluces. Cuando decimos que somos el partido que mejor les puede representar es porque somos el partido que más se parece a la gente normal y a la sociedad, por una razón bien sencilla, este es un partido compuesto por autónomos, por empresarios de pymes, por funcionarios, por profesionales liberales...por personas que han vivido en primera persona los problemas reales del día a día. Los que llevan 40 años en la política –el señor Durán lleva 30 años, el señor Nieto lleva 28 años, Susana Díaz lleva desde los 14 años– no tienen ni idea de lo que pasa en el día a día.