La Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba (UCO) acoge durante el día de hoy el primer Foro Sociedad y Seguridad. Ciberseguridad en el que la Policía Nacional, la Guardia Civil y la institución académica analizan los delitos más comunes cometidos a través de la red y cómo ponerles solución.

El rector de la UCO, José Carlos Gómez Villamandos, ha explicado antes de inaugurar este foro que este seminario nace "con vocación de permanencia" para transmitir a la sociedad, "y en especial a los estudiantes", la importancia de abordar la seguridad desde todos los ámbitos.

Gómez Villamandos ha explicado que este proyecto en común entre la Universidad y las fuerzas de seguridad se empezó a gestar hace un año y ha añadido que el objetivo de la UCO es contribuir con "la transmisión de conocimiento" a la vez que se reconoce la labor de la Policía y la Guardia Civil.

La subdelegada del Gobierno en Córdoba, Rafaela Valenzuela, ha mostrado su "satisfacción" de esta colaboración entre la Policía Nacional y la Universidad y ha recordado que es importante hablar de ciberseguridad "para que la sociedad la conozca".

El teniente coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, Juan Carretero, y el comisario jefe provincial del Cuerpo Nacional de Policía, Jesús Gómez, han incidido en que los adelantos tecnológicos, "inimaginables hace unos años", ahora pueden ser peligrosos.

"Hay expertos de primer nivel en este campo y hoy los tenemos aquí", han insistido ambos mandos.

El fraude, el delito más común a través de internet

El inspector jefe de la Sección de Redes de la Brigada Central de Investigación Tecnológica, Roberto Fernández, ha explicado que los delitos más comunes cometidos a través de las nuevas tecnologías son los fraudes.

Fernández ha insistido en la necesidad de concienciar sobre "lo peligrosas que pueden ser las nuevas tecnologías" ya que "todo el mundo dice que no le va a pasar y se piensa que no está expuesto, pero no es así".