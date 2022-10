Flora 2022: La Universidad Loyola de Córdoba construye un jardín azul en dos 'tempos' como homenaje a la vida

Con una madeja de lana y gran dosis de pasión, el artista Paco Pérez Valencia ha puesto en pie su última obra: un jardín azul con 50 kilómetros de lana que dibujan una figura geométrica de una longitud de 150 metros y un ancho de 50, aproximadamente, en el campus de la Universidad Loyola de Córdoba.

"Todavía hay locos como yo que tienen sitio para agradecer al mundo. Hace muchos años que el arte llamó a mi puerta y siempre me he sentido bendecido por hacer lo que me gusta, de la forma que me gusta", ha expresado Paco Pérez Valencia.

El Jardín Azul, título de la obra, ha sido posible gracias a la inestimable ayuda de unos 120 niños de los colegios Santa Victoria, Trinitarios y Federico García Lorca, que se han convertido en ayudantes del artista por un día: "Al principio de una manera disciplinada y soberbia, pero los niños mandan y los niños viven con la inquietud de los que aman, se sienten bendecidos con toda la vida que tienen por delante".

La obra se compone en dos tempos: una primera en la que han intervenido los escolares, que buscaba encontrarse con el poder de imaginación de los niños, su diversión y su creatividad, -"y la verdad es que se lo han pasado bomba", ha señalado el autor-; y otra segunda parte que consistirá en preparar un jardín desdibujado y asimétrico que es el que le dan los cordobeses y los visitantes al festival internacional de Flora.

La construcción de la pieza ha comenzado antes de las 11:00 con la colocación de las picas, funcionando como vértices, alrededor de las cuales se ha ido enrollando el medio centenar de kilómetros de lana azul. El color es un "azul cielo, un azul bendito, inmenso y galáctico", ha definido Pérez Valencia. Tras la marcha de los escolares, la obra ha quedado completamente afinada con otras madejas de lana amarilla, que han colocado los alumnos ucranianos del programa internacional de Loyola, "para dar testimonio de esa parte del mundo, a la que queremos, y que sigue pidiendo ayuda", ha explicado.

Con este jardín, la idea del artista es homenajear a la vida, más que a Ucrania en concreto, y reivindicar que hay otras fórmulas para entusiasmarse, más simples que la complejidad habitual que nos rodea: "Con una madeja de lana en una terraza gris y triste se puede hacer un jardín de color. Un jardín sostenible, económico y simpático".

Flora 2022

Esta actividad pertenece al programa Off de Flora, que incluye una amplia variedad iniciativas no oficiales del festival por falta de capacidad, aunque están dentro de la programación. "Me llamaron del festival para hacer algo y pensé en este espacio como un maridaje perfecto para que el centro se expandiera un poquito más", ha explicado Paco Pérez Valencia, quien además de descubrirse como artista, también es profesor en la Universidad Loyola.

El Jardín Azul se podrá visitar en horario de apertura del campus, de lunes a viernes de 9:00 a 21:00 y los sábados de 9:00 a 14:00, hasta que acabe Flora 2022, el próximo 27 de octubre.

También este miércoles, dentro de las actividades paralelas, una de los cinco artistas que participa en esta edición, Kokon, ofrecerá, junto a Laura Índigo, una reflexión performática en torno a la tradición y la artesanía a las 19:00 en el Palacio de Orive. Estas actividades se detendrán hasta el viernes y tomarán fuerza a partir del fin de semana.

Por su parte, el montaje de las instalaciones florales (del 17 al 20 de octubre) por parte de los cinco artistas llega a su fin este jueves, antes de que se abran los cinco escenarios al público y se puedan visitar (del 21 al 26 de octubre).