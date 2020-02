El Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) de Córdoba ha acabado en la madrugada de este sábado con la celebración de la gran final, en la que han participado cinco comparsas, cuatro chirigotas y un cuarteto que han ofrecido una noche de coplas de altura en la que se ha demostrado que en Córdoba hay Carnaval de calidad.

La chirigota infantil Los caperucitas roja ha abierto la sesión con su tipo de ladrones al estilo de La casa de papel; y la comparsa infantil Piérdete conmigo, como los niños perdidos del País de Nunca Jamás, ha actuado en mitad de la noche.

En el transcurso de la gala se han otorgado los Antifaces de Oro a Juan Soto y Antonio Soto, Jose María Leiva Salazar, José Prieto Varo, Jose Luque Alcaide y Manolo Luque Alcaide (hermanos del fallecido Paco Luque). Y también el Micrófono de Oro, que en esta ocasión reconoce al cuartetero José Cobos Valenzuela Pepón Padre, y que le ha entregado el alcalde, José María Bellido, disfrazado de soldado imperial de Star Wars.

Refalín, el Pegoletes (chirigota)

El grupo de los hermanos Gallardo, muy esperado esta noche, ha salido al escenario con una taza de caracoles, aprovechando que este mismo viernes se han abierto los puestos, una tradición muy cordobita, como lo son ellos. Estos cordobeses "por derecho" han presentado un primer pasodoble en el que critican la falsedad de este país, su machismo y mediocridad; mientras que en el segundo repasan lugares, instituciones destacadas y pequeños placeres que ofrece la ciudad para decir a los cordobeses que viven en la gloria y no lo ven. Por eso, los animan a salir del derrotismo porque pocos pueden "disfrutar de vivir en el paraíso". En los cuplés cuentan sus problemas de estreñimiento y hablan de la pureza del flamenco y Rosalía, comparándolo con los flamenquines rellenos de queso (porque no son los auténticos).

El silencio de los corderos (comparsa)

La comparsa de Suso y Marcos presenta un primer pasodoble muy crítico con el Ayuntamiento por su ineptitud (los concejales del PP habían abandonado el palco de autoridades tras la actuación de la primera actuación para volver en la tercera, por lo que se lo han perdido), mientras que en el segundo la protagonista es Andalucía: esperan que "se levanten los vasallos dando cumplimiento al himno", momento en el que han ondeado una bandera y lo han entonado. Primer cuplé para un satisfyer que alguien confunde con un inhalador, y el segundo sobre los niños, que empiezan con el pin parental para acabar con Julio Iglesias (por aquello que dijo la ministra de que los hijos no son de los padres).

Los escarchaos (chirigota)

La chirigota de los Nenes de Cañete ha dedicado a los aficionados su primer pasodoble, en el que han destacado la alegría que supone para ellos estar en su segunda final en dos años. En el segundo se meten en la piel de un anciano que vive en una residencia, contando su "triste realidad". Primer cuplé sobre el anisakis y lo que puede pasar si no congelas el pescado, y el segundo para los veganos, con final algo picante. Haciendo tipo, Camarón le dedica una canción a las sultanas para introducir el popurrí, muy aplaudido por el público.

Los traicioneros (comparsa)

Una crítica a los políticos vuelve a aparecer en las coplas de la final con la comparsa de los hermanos Cobos, que los acusa de no respetar a "esta humilde afición" en su primer pasodoble. No les pide que se pinten coloretes ni vengan a esta casa (el Gran Teatro), sino que cumplan con sus obligaciones, como la de pagar la subvención a la Asociación Carnavalesca en septiembre. En el segundo, agradecen el trabajo que hacen sus componentes para acabar recordando a los carnavaleros que están y a los que ya no están (homenaje a Miguel Amate). Su perro, Paquirrín, es el protagonista del primer cuplé; y en el segundo, recién salido del horno, han bromeado con el libreto de la final (que han visto esta misma noche), en el que no aparece el nombre de este grupo. Unas pocas horas ha tenido esta agrupación para preparar y memorizar esta letra que ha sido ovacionada por el público.

Esto es pa' ayer (chirigota)

Los jefes impertinentes de la chirigota del Cámaras han presentado en esta sesión un primer pasodoble sobre el feminismo en el que piden a los hombres que se imaginen diferentes situaciones a las que se enfrentan las mujeres a diario solo por el hecho de ser mujeres, como que los echan del trabajo porque sean padres o que los vayan piropeando de forma desagradable por la calle. En el segundo hacen un recorrido a lo largo de 37 años de concurso para gritar que quien diga que esta fiesta está muerta se equivoca. Primer cuplé para el estilismo de los jóvenes de hoy en día, sobre todo destacando sus pantalones pegaditos con tobillos al aire, y el segundo para el robot Alexa.

El taller de las coplas (comparsa)

Los profesionales de la rima y el compás que trae la comparsa de Rafael González dedican el primer pasodoble a la confesión que un hijo le hace a su padre; lleva toda la vida sabiendo que es homosexual, y la reacción de su padre, que lo apoya y lo defenderá frente a todo el que lo insulte. El segundo es para "las ausencias que duelen, ahogan y aprietan, hasta te vuelven un poco majareta", tratando el tema de la soledad de las personas mayores. Primer cuplé para la "autoayuda" y en el segundo cuentan que los pájaros le traen mala suerte, tan mala que su mujer lo ha dejado por un canario.

Por culpa de la subvención, nos cambiamos de afición (cuarteto)

Ya con patillas y costal incorporado, los carnavaleros transformados en cofrades del cuarteto de Pepón Hijo ensayan cómo hacer una levantá en una parodia con legionario incluido porque es "lo que más gusta en la Semana Santa de Córdoba". Por fin descubren el paso de la virgen, que resulta ser uno de los miembros de la cofrafía disfrazado porque la imagen la ha parado la aduana, así que van a sacar "un paso interactivo". El primer cuplé se lo dedican a los muñecos destartalados de Toy Story de la Cabalgata de Reyes para decirle a Bellido que seguro que le pagó tarde a los Magos de Oriente, mientras que el segundo va para la exhumación de Franco. En el tema libre suspenden la procesión por la lluvia y como su aventura no está saliendo bien, se piensan volver al cuarteto y volver a los carnavales.

Los soñadores (comparsa)

El mundo de ensueño que propone la comparsa de Pablo Castilla ha traído hasta la final un primer pasodoble en el que sus componentes se ponen en la piel de un médico que tiene que salvarle la vida a un hombre que se la ha destrozado a su hija. En el segundo se despiden de sus generales, Miguel Amate y Paco Luque (el primero fallecido este mes y el segundo hace un año), como una continuación al pasodoble Conozco dos generales que cantaron en 2018. En este emotivo homenaje recuerdan que ellos dos son "pioneros, los más guerreros y un ejército de coplas sin ninguna derrota" para confesar que tienen el "corazón triste, roto y sin consuelo" por su pérdida. Rosalía vuelve a aparecer en esta final con el primer cuplé de este grupo, y el segundo para lo que tarda en pagar el Ayuntamiento la subvención, por eso se plantean pasarse a las cofradías.

Bonito, no se te ve (chirigota)

La chirigota del Barrera defiende el acento andaluz en su primer pasodoble, apuntando que no le importa que desde fuera lo vean feo si tiene al lado a su bella Andalucía; mientras que el segundo va para la violencia de género y los que hablan de que la mayoría de las denuncias son falsas a través del cuento de una princesa que entregó su amor a una bestia; ella le daba su sueño y él mutilaba su cuerpo. Cuplés en los que recurren al programa La isla de las tentaciones y otro dedicado al jurado.

El dios de la fiesta (comparsa)

Ya entrada la madrugada, ha cerrado la final la comparsa de Javi Lonene, que ha presentado un primer pasodoble en el que pide perdón a su hijo por los momentos perdidos en esas tardes en las que él quiere jugar y salir al parque, pero su padre está escribiendo copas de carnaval, dando a entender al final que se va a tomar un descanso. El segundo profundiza en el machismo con la historia de una niña que vio en su casa cómo su madre aguantaba los malos tratos de su padre y cuando creció fue víctima de la lacra social que es la violencia de género. Primer cuplé para el satisfyer y en el segundo llegan al entierro de Franco un poco bebidos, así que se les suelta la lengua y dicen lo que piensan.