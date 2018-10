Festival de las Callejas: El alma de Córdoba que brilla en octubre

Más información Documento: Plano Festival de las Callejas de Córdoba (pdf)

Si mayo es en Córdoba el mes por excelencia de los Patios, octubre es ya el de las Callejas, con mayúsculas, la ya época del año ideal para recorrer esas numerosas y singulares vías estrechas que atesoran siglos de historia, para volver a disfrutarlas y a descubrirlas. Octubre de 2018 es el mes del II Festival de las Callejas de Córdoba, una cita organizada por el Ayuntamiento a través del Instituto Municipal de Turismo (Imtur) que tendrá lugar entre los próximos jueves 11 y domingo 14 y que llega bajo el eslogan El alma de Córdoba está en sus callejas, ¡¡¡descúbrelas!!!”.

Todo ello en un contexto en el que Córdoba ofrece al visitante y a sus propios vecinos un gran repertorio histórico artístico en cuya cúspide se encuentra la Mezquita-Catedral, unos enclaves únicos y singulares reconocidos hasta en cuatro ocasiones por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad Pero junto a este patrimonio mayor, el Casco Histórico conserva un patrimonio menor encarnado en una trama viaria descendiente directa del urbanismo de Al Andalus, que se materializa en la existencia de un gran número de callejas-barrera o callejones sin salida, adarves o azucaques. A mediados del siglo XX, la ciudad aprovechó el potencial turístico de algunas de las callejas-barrera de Córdoba, haciendo de estos espacios un auténtico estereotipo del turismo cordobés. Así nació la puesta en valor de la famosísima calleja de las Flores, la de los Arquillos o la del Pañuelo. A pesar de estos insignes ejemplos, el universo de las Callejas de Córdoba es mucho más amplio, hasta llegar casi a las 200, de ellas el festival incluye a más de medio centenar.

Así, en esta ya consolidada cita turística se podrán visitar de manera gratuita las callejas a través de tres rutas (pinche aquí para descubrirlas): La Ruta A - Mezquita Catedral (sector oriental); la Ruta B - Callejas de Santiago y la Axerquía; la Ruta Ruta C - Callejas de San Pedro; la Ruta E - Callejas de San Andrés y Santa Marina; y la Ruta D - Callejas de San Lorenzo. Todas estas rutas no son guiadas y la organización recomienda realizarlas en el orden indicado en el plano, además de utilizar un calzado cómodo, pues si se completan se habrán recorrido más de 8 kilómetros. Para comenzar las rutas también se recomienda dirigirse a la Casa de las Cabezas o a cualquiera de los puntos de información turística de la ciudad -C/ Capitulares, Plaza de las Tendillas, Plaza del Potro, Plaza de la Magdalena, y Centro de Recepción de Visitantes-, donde se facilitará el llamado kit de bienvenida, que incluye mapa y guía para disfrutar al máximo de esta experiencia por las callejas de Córdoba.

El II Festival de las Callejas de Córdoba tiene programadas una serie de actividades. Las actividades, que tienen que ver con la historia y los oficios que se llevaban a cabo en esas vías estrechas, son también totalmente gratuitas y de libre acceso durante los horarios programados, excepto las representaciones teatrales en Casa de las Cabezas y Casa de las Campanas, para las cuales se requiere previa invitación (gratuita) que podrán recoger en Casa de las Cabezas, situada en calle Cabezas número 18. Los horarios pueden sufrir modificaciones. (pinche aquí para consultar las actividades)

Además, los participantes en el II Festival de las Callejas pueden tomar parte en sorteos y ganar premios valorados en más de 2.000 euros. Para ello, tan solo tienen que compartir y hacer click en en 'me gusta' del vídeo promocional del Festival de las Callejas de Córdoba 2018, en este enlace de Facebook. Y también pueden solicitar un pasaporte (pinche aquí para más información sobre el mismo) en el centro de interpretación y recepción del II Festival de las Callejas -la Casa de las Cabezas- para sellarlo en los puestos y establecimientos cercanos a esas vías estrechas que aparecerán señalados con un logo en la puerta, para posteriormente presentarlo en Casa de las Cabezas y así conseguir un diploma personalizado. Para más información, la organización facilita los teléfonos 857 806 236 y 640 913 329 y pone a disposición del visitante la web del Festival de Callejas de Córdoba.

Es octubre, un mes en el que, como reza el eslogan de esta cita obligada, El alma de Córdoba está en sus callejas, ¡¡¡descúbrelas!!!