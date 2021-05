Las familias de diez colegios de Córdoba denuncian la "falta de transparencia" en los proyectos de climatización

La agrupación SOS Climatización, compuesta por las asociaciones de madres y padres de alumnos (AMPA) de diez colegios de Córdoba, exigen al Ayuntamiento de Córdoba la "ampliación" y mejora de las instalaciones de climatización de estos centros educativos y que ofrezca una mayor "transparencia" en su gestión.

Así, la plataforma ha informado de que en 2018, con financiación de la Unión Europea (UE), la Junta de Andalucía y el Consistorio, se planificaron instalaciones de sistemas de climatización en 19 colegios. "Desafortunadamente, en esos proyectos, más allá de otros defectos, no se incluyó la ampliación de la instalación eléctrica. El Ayuntamiento comunicó que esta ampliación se pondría en marcha simultáneamente a la ejecución de las instalaciones. Sin embargo, no sólo no se hizo simultáneamente, sino que se está retrasando de una forma que nos resulta incomprensible", ha denunciado la plataforma.

Pese a que SOS Climatización ha indicado que está "agradecida" a la actual administración del Ayuntamiento de Córdoba, a la Junta de Andalucía y a la Unión Europea por la iniciativa de climatización de los centros educativos, ha precisado que el pasado 7 de marzo "sugirieron a los directores de los colegios que solicitasen a la delegación de Infraestructuras una copia del proyecto técnico definitivo realizado por la empresa adjudicataria, la información detallada de la conexión eléctrica actual y la potencia autorizada por la distribuidora, y la situación actual del proyecto de ampliación de potencia de la conexión, que son el requisito que falta para que funcionen las máquinas".

El objetivo, tal y como ha precisado la plataforma, es conocer con exactitud la información sobre las recientes obras realizadas en los colegios, que "es de interés para los centros y todas las familias", pues según SOS Climatización, "esta información debería ser pública al estar pagada con dinero público". Sin embargo, las familias han señalado que a ningún colegio se le ha proporcionado ni el proyecto, ni la información sobre su conexión eléctrica.

"Con objeto de aclarar toda esta información a las madres y padres que representamos y poder hacer un seguimiento efectivo que nos garantizase que este problema se soluciona lo antes posible, el 25 de abril de 2021, enviamos un escrito a la delegación responsable de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba solicitando una reunión", ha indicado la organización, que además ha asegurado que el fin de este encuentro era saber si están "ya preparados los proyectos de la ampliación eléctrica, si están acordadas y planificadas con Endesa las ampliaciones de potencia y si está el dinero reservado en los presupuestos para esta ampliación".

SOS Climatización ha lamentado que el dinero reservado para este proyecto de climatización era de 1,5 millones de euros, pero luego las partidas que han asegurado ver en los remanentes eran de 300.000 y 600.000 euros. Por ello, estas familias ha lamentado la falta de transparencia y la falta de comunicación con las distintas AMPA.

Las asociaciones de madres y padres firmantes que forman parte de SOS Climatización son las de los colegios Abderramán, Fernán Pérez de Oliva, Hernán Ruiz, Juan de Mena, Los Ángeles, Maimónides, Mediterráneo, Mirasierra, San Lorenzo, Santuario y San Fernando.