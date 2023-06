Más de 200 familias acogen menores en Córdoba: "Es la mejor decisión que he podido tomar"

La Junta de Andalucía ha puesto en marcha la campaña Acoger, adoptar, colaborar, Da Mucho con el objetivo de que los niños que son separados de sus familias biológicas y que se encuentran en centros de protección de menores puedan convivir en una familia de acogida, ya sea con la alternativa de la adopción o de forma temporal hasta que cumplan la mayoría de edad.

En la presentación de esta campaña, que ha tenido lugar en la mañana del jueves en la Delegación del Gobierno andaluz de Córdoba, han participado varias familias y menores implicados. Una de ellas ha sido Rocío Alhama, joven de 18 años que llegó a un centro de protección menores con solo 10 años y que fue acogida por una familia de Lucena con la que convive desde hace ocho años.

"Cuando llegué al centro me decía que por qué me había tocado esto a mi. Luego, cuando me dijeron que una familia quería acogerme me lo pensé mucho porque no quería perder el contacto con mi familia verdadera. La verdad es que el hecho de cambiar de familia me hizo darme cuenta de que estaba normalizando el ambiente en el que vivía antes, es la mejor decisión que he podido tomar", ha comentado Rocío muy emocionada.

Ahora Rocío estudia un ciclo de Atención a Personas en Situación de Dependencia en Priego de Córdoba con vistas a hacer más adelante el superior de Integración Social. Mientras labra su futuro, la joven sigue viviendo con su familia adoptiva, con la que está "super a gusto" desde el primer día que llegó, pues se llevó "muy bien desde el primer momento" con la hija de 18 años que sus padres adoptivos tenían cuando ella llegó a su nuevo hogar. Además, pese a su temor desde el principio, la joven ha asegurado que con su familia biológica nunca ha perdido el contacto, pues ha tenido visitas cada 15 días.

Otro de los casos que han dejado su testimonio en la presentación ha sido el de Luis, esta vez desde el otro lado: el del padre que acoge. Junto a su mujer y pese a tener tres hijos, Luis lleva 20 años involucrado en las acogidas de menores: "Hemos hecho muchos acogimientos y al menos siete u ocho colaboraciones con menores, adopción no porque tienen un límite de edad. La experiencia es fabulosa y, aunque la gente no se acerca a esto por miedo de que no lo van a hacer bien, saldrá bien", ha asegurado.

Como ha destacado este padre, "todo lo que inviertes en estos niños, ellos te lo devuelven porque llegan muy dañados y cualquier cosa que tu le hagas lo agradecen". Y es que, acoger a menores les permite "ver otra manera de convivir que la que tenían con su anterior familia y mejorar", eso sí, Luis ha advertido de que las acogidas "no deben hacerse para suplir una carencia, pues los niños llegan a casa un día, se van otro y eso siempre duele".