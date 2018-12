Los falsos mitos veterinarios

A diario llegan a nuestro centro muchas personas que quieren saber cuáles son las ventajas e inconvenientes que existen si deciden castrar a su mascota. Es muy frecuente encontrarse con lo que se denomina como veterinarios de parque, los cuales se definen como aquellas personas que saben más de veterinaria, que el propio licenciado, a lo cual al propietario de muchos animales les transmiten a una serie de ideas mal fundadas, por ejemplo sobre la castración de los animales. A lo largo de mi exposición, os contaré, cuáles son bulos más frecuentes con los que te puedes encontrar sobre este tema:

Las perras deben parir al menos una vez en la vida: FALSO

Existe en el ámbito animal la creencia, de que si tu perra o gata no ha parido nunca, tendrá problemas hormonales, entre los que destacamos los tumores de mama o infecciones de útero. No es verdad que esa afirmación esté demostrada científicamente y por tanto no se puede asegurar con rotundidad dicho criterio, ya que en nuestros 17 años de experiencia, hemos visitado animales que no han parido nunca y que jamás han tenido que pasar por quirófano y, sin embargo, hemos encontrado animales que sí han parido –e incluso en más de una ocasión– y el destino ha hecho que le aparezcan enfermedades que han necesitado de cirugía.

A los animales castrados, les cambian el carácter a peor: FALSO

No es cierto que la castración estropee el carácter de tu animal, sino todo lo contrario. A los animales que son castrados les eliminamos los comportamientos relacionados con el estrés del apareamiento, marcaje de territorio, sangrados excesivos de las hembras. Por tanto, el carácter se lo podemos modificar, sí, pero siempre para mejor y nunca para peor, ya que podremos disfrutar del animal de una manera más tranquila y sosegada al sacarlo a la calle.

La castración es algo contranatura: VERDAD A MEDIAS

Podría considerarse la castración contranatura si el animal estuviera en la jungla viviendo como actualmente lo hacen los lobos en los montes o los leones, pero no debemos olvidar que hemos humanizado a nuestras mascotas, ven la televisión sentados a nuestro lado, comen piensos industrializados e incluso les ponemos chubasqueros en los días de lluvia. Por tanto, la castración no deja de ser una manera de adaptar a nuestras mascotas a un estilo de vida completamente civilizado, por lo que requiere de unos compartimientos diferentes a los que tendrían, si vivieran en plena naturaleza.

El mejor momento de la castración de mi perra es después del primer celo: FALSO

Cada propietario puede castrar a su animal cuando lo decida, pero siempre vamos a recomendar, que se haga incluso antes del primer celo (castración precoz), evitándose de esta manera el aumento de hemorragias e incluso nos encontraremos con una recuperación mucho mas rápida.

Mi perro pierde masculinidad: FALSO

Pensamos que al castrar a un perro o gato le quitamos virilidad. La verdad es que le eliminamos la frustración que adquieren los animales de querer montar y no poder hacerlo. Por tanto, el animal, cuando es castrado, tendrá el mismo comportamiento que su carácter genético le ha dado, pero evitar ese sin vivir de estar encelado y no poner aparearse con una hembra de su especie. Desearos un feliz 2019 y nunca olviden ser felices.