La Catedral acoge ya la exposición 'Por tu cruz redimiste al mundo' hasta el próximo domingo

Tras la celebración el pasado sábado de la procesión Magna Nazarena, en la que participaron 31 pasos de 30 hermandades de Córdoba y provincia, la Mezquita-Catedral acoge ya, hasta el próximo domingo 22 de septiembre, la exposición Por tu cruz redimiste al mundo. Esta muestra, además de los 31 pasos que participaron en la exposición magna, expone 12 pasos más -hasta completar un total de 43 pasos o tronos de 41 hermandades- que fueron trasladados o bien en vía crucis el pasado viernes -caso de El Caído de Córdoba o El Señor de la Oración en el Huerto- o bien de manera privada -como fue el caso de los nazarenos de Pozoblanco y Lucena-.

El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, ha sido el encargado de inaugurar la exposición, junto al dean-presidente del Cabildo Catedral, Manuel Pérez Moya, el presidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba, Francisco Gómez Sanmiguel, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, y la comisaria de la muestra, Sarai Herrera. Durante la inauguración se ha recordado que con Por tu cruz redimiste al mundo, organizada por la Agrupación de Hermandades y Cofradías, en colaboración con el Cabildo Catedral, se conmemora el 90 aniversario de la consagración de Córdoba al Sagrado Corazón de Jesús, el 450 aniversario de la muerte de San Juan de Ávila y los 90 de su canonización, el 25 aniversario de la coronación canónica de la Virgen de la Fuensanta y el 75 aniversario de la Agrupación y Hermandades de Cofradías de Córdoba.

La exposición esta dividida en dos áreas. Por un lado, plantea un recorrido por el ciclo de la Pasión de Cristo, donde se pueden contemplar algunas de las imágenes de la Semana Santa de Córdoba capital -denominada la Pasión según Córdoba-, mientras que un segundo bloque -llamado Toma tu cruz y sígueme- está dedicado a la iconografía de Jesús Nazareno, desde el gótico tardío hasta la imaginería contemporánea, contando con las principales devociones de Jesús Nazareno de la provincia y también de la capital. Además, cinco paneles de madera informan e ilustran las distintas secciones en las que se divide la muestra y junto a los pasos se muestra información en pequeños carteles sobre los mismos.

El gran tesoro de la exposición radica en poder contemplar en un espacio único obras cumbres de la imaginería, como es el caso de la Virgen de las Angustias, de Juan de Mesa, el Nazareno de La Rambla que hizo realidad el mismo escultor a principios del siglo XVII o Nuestro Padre Jesús Nazareno de Priego de Córdoba, obra de Pablo de Rojas datado en 1592 y que se presenta como imagen referente del estilo andaluz de la época. De la provincia se pueden ver otras imágenes emblemáticas como los nazarenos de Fernán Nuñez, Hinojosa del Duque, Castro del Río, El Carpio, Palma del Río, Espejo, Cañete de las Torres o de Villa del Río.

Aunque imágenes importantes de Puente Genil, Baena o Cabra no han acudido a la muestra, ese hueco que han dejado en la muestra ha sido ocupado por imágenes muy queridas de la capital cordobesa como el Cristo de la Clemencia, el del Amor, del siglo XVI, el Remedio de Ánimas, de un siglo posterior, o Nuestro Padre Jesús de la Sangre, procedente de la Plaza de Capuchinos, corazón cofrade cordobés.

El objetivo principal de esta muestra, según los organizadores, es que el visitante disfrute de la perfecta conjunción que supone el arte y la fe, unidos de manera indisoluble a lo largo de la historia. En cuanto al horario, coincide con el de las visitas a la Mezquita-Catedral (de 10:00 a 19:00) y es necesario adquirir la entrada en taquilla para la visita, aunque la exposición es gratuita para los nacidos o residentes en la provincia de Córdoba y cuesta 10 euros para el resto de visitantes.

La Magna exposición será clausurada el próximo domingo, 22 de septiembre, a las 12:00, día en el que las imágenes que participan en la muestra serán trasladadas a sus respectivos templos, algunas de ellas en procesión.

"Por esta iniciativa del obispo, Córdoba y los pueblos que la rodean han traído a la Catedral lo mejor de sus corazones. Así ha sucedido con el corazón de La Rambla, con el corazón de Lucena, con el corazón de tantos pueblos que si me pongo a nombrarlos me dejaría alguno...cada Nazareno y cada Virgen nos muestras nos muestran los rasgos del corazón de cada pueblo", ha defendido Manuel Pérez Moya durante la inauguración. "Por tu cruz redimiste al mundo es un acontecimiento histórico sin precedentes que aúna arte y devoción en el espacio singular y memorable de la Catedral de Córdoba", ha apuntado Sarai Herrera. "Esta Catedral acoge ya la bella conjunción que supone la cultura y la fe de la iglesia, manifiesta a través de la piedad popular de nuestras hermandades", ha añadido la comisaria de la muestra.

Mientras, Francisco Gómez Sanmiguel ha insistido en que cuando el obispo le propuso a la Agrupación de Hermandades y Cofradías la organización de un evento cofrade a nivel diocesano para conmemorar las efemérides que conmemora Por tu cruz redimiste al mundo, "rápidamente decidimos que ese evento tenía que estar centrado en la figura de Jesús Nazareno, ya que esta advocación es una de las más extendidas y arraigadas en toda nuestra diócesis; al coincidir también con la celebración del 75 aniversario de la Agrupación de Cofradías, decidimos también que este evento debía estar abierto también a las hermandades de la capital, y de esta forma comenzó a andar esta exposición que inauguramos".

"Esta histórica muestra es posible gracias a la generosidad del Cabildo Catedralicio, está llamada a ocupar un importante papel dentro de la historia de nuestras hermandades y nos permite además ver las imágenes en todo su esplendor, sobre sus tronos o pasos procesionales, lo que la convierten en una exposición única y probablemente irrepetible", ha añadido el presidente del colectivo cofrade.

"Este es un hito sin precedentes en la historia de nuestras cofradías y que ha sido posible gracias a la implicación de todas ellas", ha defendido José María Bellido. El alcalde ha incidido en que la procesión Magna que trasladó a de las imágenes a la Mezquita-Catedral "era todo un reto para el Ayuntamiento de Córdoba, una cita importante por la compleja organización que requería, seguridad, ocupación de vía pública, movilidad y accesibilidad, recepción y atención de visitantes, labores de limpieza...son servicios que se han tenido que coordinar; nuestro objetivo, el del gobierno del cambio, es garantizar que todo esté ordenado, para que quienes se acerquen a esta exposición disfruten de la belleza, la tradición y la solemnidad de los pasos y hermandades que participan en esta Magna exposición", ha relatado. "Esta cita es un rotundo éxito para la ciudad, un rotundo éxito para Córdoba", ha añadido.

"Me habéis desbordado, queridos cordobeses. Cuando llegué a esta ciudad y diócesis de Córdoba, la piedad popular me ha impresionado vivamente, pero en esta ocasión os habéis pasado; no solamente ha sido una expresión de piedad popular, sino que ha habido un concierto de cofradías, de personas, de imágenes...", ha defendido el obispo refiriéndose a la Magna Nazarena. Demetrio Fernández ha cerrado el acto insistiendo en que detrás de cada imagen de la exposición "está la fe de un pueblo, la misma fe de este pueblo que es la Iglesia, la misma fe que sigue moviendo el corazón de niños, jóvenes, mayores, que queda plasmada en estas imágenes, que son como un relicario, unas imágenes que son portadoras de siglos y siglos de fe acumulada". El prelado ha concluido destacando lo que cada una de ellas significa en sus municipios relatando que durante la Magna Nazarena "he visto vibrar a los distintos pueblos al ver que la imagen de su Jesús Nazareno viene a Córdoba, entra en este templo y va a ser objeto de veneración y de admiración de los visitantes".