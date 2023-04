El exdirector de la Orquesta de Córdoba niega haber acordado su salida

Carlos Domínguez Nieto, quien fuera director titular de la Orquesta de Córdoba, ha negado que se salida de la formación haya sido acordada con la misma. A través de una dura carta remitida a los medios, Domínguez Nieto ha cargado contra el Consorcio y su gerente por su marcha de la Orquesta de Córdoba que se hizo efectiva el pasado 29 de marzo.

En la citada misiva, asegura que "la Orquesta de Córdoba y su gerente, Daniel Broncano, acordaron mi salida inmediata de la misma tras cinco años de éxitos profesionales fruto de un intenso y continuo trabajo y disciplina".

"Nunca he acordado el fin de mi contrato con la Orquesta de Córdoba, y siempre he insistido en cumplir todos y cada uno de mis compromisos", anota. En la citada carta, asegura también que Daniel Broncano "me ha negado en todo momento presentar personalmente mi punto de vista al Consejo Rector".

En este punto, Domínguez Nieto explica que solicitó por escrito al presidente y al vicepresidente del Consejo Rector, Salomón Castiel Abecasis y José María Bellido, respectivamente, que este órgano le recibiera. Sin embargo, asegura que "nunca he recibido respuesta alguna a esta solicitud".

También aclara que "la Orquesta de Córdoba anunció a los medios mi cese el jueves 30 de marzo, cuatro días antes de que el Consejo Rector se reuniera para tratarlo". En esta misma línea, subraya que "el gerente ha reprogramado el resto de la temporada, presentándola públicamente antes de que yo haya recibido ningún tipo de notificación de cese y de que éste sea efectivo".

Domínguez Nieto termina el escrito asegurando que "a pesar de todo ello, no puedo sino de agradecer a Córdoba cinco maravillosos años de grandes conciertos y vivencias que recordaré siempre".