Un estudio indica que las embarazadas pueden comer jamón ibérico

El Hospital San Juan de Dios, en colaboración con la Denominación de Origen Protegida (DOP) Los Pedroches y la DOP Priego de Córdoba, acogió ayer las jornadas Jamón y embarazo, en las que se llegó a la conclusión de que se puede comer jamón durante el embarazo siempre y cuando este cuente, al menos, con 18 meses de curación y cumpla todos los controles de calidad que así lo certifiquen.

Según indicó la institución hospitalaria, durante las jornadas, tanto el jefe de la Unidad de la Mujer, el doctor José Eduardo Arjona, como la coordinadora del Centro de Investigación y Calidad Agroalimentaria del Valle de los Pedroches (Cicap), Manuela Hernández, hicieron hincapié en que el consumo de jamón como alimento cardiosaludable que es, no debe desecharse durante la gestación "cuando no existen estudios concluyentes que establezcan que su ingesta aumenta las posibilidades de contagiarse por toxoplasmosis". En este sentido, Hernández explicó que diferentes estudios, varios de ellos realizados por el propio centro en colaboración con la Universidad de Córdoba, han evidenciado que "a partir de los 15 meses de maduración del jamón la toxoplasmosis pierde su acción, por tanto, el jamón con denominación de origen, con 24 meses de curación, asegura la no supervivencia del parásito".