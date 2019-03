El fraude de las “supuestas” protectoras

Mucha gente ansía tener un cachorro entre sus brazos y acariciarlo, especialmente un animalito sin hogar y que necesita todo el cariño que le puede brindar alguien que ama a los animales. Pero si ves un anuncio en internet que está ofreciendo un perro o cualquier otro animal doméstico, te advertimos que la foto de ese animal puede ser un truco para robarte dinero.

Los estafadores oportunistas le han hurtado dinero a los amantes de los animales publicando anuncios con fotos de cachorros y otras mascotas. Los reclamos suelen incluir una historia convincente que explica por qué ese cachorro está disponible y detalles sobre su adorable personalidad.

Te damos algunas recomendaciones para que los estafadores que venden mascotas “fantasmas”: No uses un servicio de transferencia de dinero. El indicio más claro de que se trata de una estafa aparece cuando alguien te insiste para que uses un servicio de transferencia de dinero como la única forma de pago de una mascota. Hacer una operación de ese tipo es lo mismo que enviar dinero en efectivo y una vez que envías la transferencia ya no puedes recuperar lo que has pagado. Las tarjetas prepagadas presentan el mismo riesgo.

Investiga por tu cuenta. Pide información detallada sobre la persona que está vendiendo la mascota. ¿Cuál es el nombre completo, número de teléfono y domicilio postal de esa persona? ¿Qué resultados te aparecen en internet si haces una búsqueda ingresando el nombre o número de teléfono del vendedor? Trata de hacer una búsqueda inversa de imágenes de la foto para ver si aparece publicada en anuncios anteriores. Para hacer esta búsqueda haz un clic derecho en la foto y selecciona “copiar URL de imagen”, “copiar dirección de imagen”, o ve a “propiedades” para copiar la localización de la imagen en internet.

Si te aparece la misma imagen en listados de fechas anteriores, es probable que sea una estafa. A veces, las fotos son de sitios de medios sociales y de listados de fechas anteriores, el estafador simplemente las vuelve a publicar en línea, con un anuncio clasificado como nuevo. Pero ten presente, que aunque no encuentres nada malo no significa que todo esté bien.

Considera adoptar una mascota en un refugio habilitado y homologado de animales abandonados. En los refugios de toda España, hay animales domésticos de todo tipo que están esperando ser adoptados por un hogar cariñoso. Muchos de estos animales se pueden adoptar pagando un pequeño cargo. Ten la garantía de que estas hablando con una protectora real y no una persona física que va por libre y que, en algunos casos, solo quiere sacarte el dinero para después desaparecer.

Quiero dejar claro que hay un gran cantidad de protectoras que sí hacen las cosas bien

Quiero dejar claro que en España, y más en mi ciudad, Córdoba, he visto todo tipo de estafas y fraudes con respecto a las adopciones de animales. He visto casos como las típicas personas (estafadoras) que van hacerse fotos al centro de adopción animal (Sadeco), suben las fotos de los animales más enfermos, mas deteriorados, demacrados, buscando dar la mayor pena a las ingenuas personas que quieren ayudarles.

Cuando contactan con ellas, le facilitan un número de cuenta para que hagan un aporte económico, engañando la buena fe del donante, diciendo que es para sacar al animal del centro y poder llevarlo al veterinario.

La estafa viene cuando el animal nunca es sacado del centro de adopción y ese dinero nunca tiene una finalidad de salvaguardar su vida, por lo que se pierde el rastro sin conocer cuál ha sido su destino definitivo.

Evidentemente, quiero dejar claro que hay un gran cantidad de protectoras que hacen las cosas bien, que el dinero que recaudan es para destino único de los animales necesitados y la subsistencia de la protectora en sí, pero sí quiero resumiros que no todo el mundo es bueno en este sector de las adopciones.