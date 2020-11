Los estadounidenses dejan propina incluso si sirvieron mal. ¿Por qué pasa esto?

En España, las propinas son voluntarias: solo agradecemos así a los trabajadores por su excelente servicio si queremos. En EE. UU. todo es diferente: incluso por un mal servicio en un restaurante, tendrás que dejar al menos el 15% de la factura, de lo contrario corres el riesgo de caer en un escándalo, y es poco probable que un traductor de inglés en tu teléfono ayude a resolverlo.

Un poco de historia: como aparecieron las propinas en AméricaEsta tradición fue llevada al Nuevo Mundo en la década de 1860 desde Europa: allí, los señores feudales arrojaban monedas a los sirvientes por servicios destacados desde la Edad Media. Después de la gira del Euro, los estadounidenses ricos querían demostrar su aristocracia en casa y generosamente daban monedas en restaurantes y bares.El surgimiento de una nueva tradición coincidió con la abolición de la esclavitud en 1865. Los antiguos esclavos fueron contratados en la industria de servicios, y los empleadores a menudo simplemente no les pagaban sus salarios, porque los clientes daban propina por el servicio de todos modos. Esta práctica gustaba especialmente a los restauradores, y rápidamente la difundieron por todo el país.El nombre en inglés para propinas, tips, fue traída por una banda británica de ladrones y mendigos en el siglo XIX. En su jerga, el verbo to tip significaba "dar, compartir".

Se discute mucho sobre la propina en Estados Unidos modernosVarios hombres de traje se sientan a la mesa y discuten sobre si dar propina a la camarera. Uno de ellos dice que no cree en las propinas y las da solo por un servicio de alta calidad. Otro dijo que trabajar de camarera les permite ganar dinero a las mujeres sin educación superior, que solo sobreviven con propinas.Esta escena de "Reservoir Dogs" de Quentin Tarantino refleja perfectamente la actitud ambivalente hacia las propinas en la sociedad estadounidense.

Argumentos a favor de las propinasDesde 2.13$ por hora - esto es lo que, según la ley federal, debe ganar una persona que recibe una propina. Este salario mínimo definitivamente no es suficiente para una vida digna. Hasta que la situación cambie, tenemos la responsabilidad de apoyar a la gente vulnerable. Dar propina también ayuda a mostrar gratitud y crea un ambiente acogedor.

Argumentos en contra de las propinasLa cultura de dar propinas crea desigualdades - entre los empleados de restaurantes y hoteles caros y económicos, entre los que trabajan en el salón y los que trabajan en la cocina. Las investigaciones muestran que no existe relación entre el monto de la propina y la calidad del servicio. Pero lo que dan más a los jóvenes y atractivos es un hecho, y por este dinero los clientes a veces exigen servicios adicionales, indecentes y ofensivos.

El experimento de Danny Meyer que canceló la propina en su restauranteEn 2015, el renombrado restaurador de la ciudad de Nueva York Danny Meyer anunció que estaba poniendo en marcha una política de no dar propina en sus restaurantes. A los visitantes se les prohibió dar propinas a los empleados, y el restaurador aumentó su salario base y aumentó los precios.Pero muchos trabajadores aún perdieron dinero y tuvieron que renunciar. Una de las camareras confesó en la entrevista con The New York Times: "The change was painful" ("El cambio fue doloroso").En 2020, Danny anunció el final del experimento - devolvieron la propina a los restaurantes. Debido a la pandemia, la gente no sale a cenar con tanta frecuencia, pero está dispuesta a agradecer generosamente a los camareros.

Cuánto dejar de propina en EE. UU.Una ventaja del sistema de propinas americano es que no tienes que sacar calculadora ni contar mentalmente - el camarero te traerá la cuenta donde indicará el monto. Solo necesitas marcar la opción deseada con un bolígrafo. Esto es lo que significa el porcentaje de la cuenta:30% — Wow! Excellent service! (¡Excelente servicio!)25% — Superb! (¡Muy bien!)20% — Not bad (No tan mal)15% — Meh, could be better (Podría ser mejor)No es costumbre dejar menos del 15% o no dejar nada. Los estadounidenses creen que si algo no les gusta: sopa fría, cabello en una chuleta o la mala educación del camarero, debe llamar al gerente y quejarse. Lo más probable es que te pidan perdón y te ofrezcan arreglar la situación.En los foros, la gente escribe que, si no dejas propina, el gerente puede perseguirte y comenzar a discutir. O simplemente decirte maldiciones.Antes de pagar, es mejor leer atentamente lo que está escrito en la cuenta: a menudo, la columna de propina (cargo por servicio) ya está incluida en la factura final. En este caso, no es necesario dejar propinas adicionales. Pero si se niega a pagar las propinas incluidas en el cheque, los empleados del restaurante pueden llamar a la policía.

A quién más dan propina en EE. UU.En Estados Unidos, el 85-100% de los ingresos de los camareros son de las propinas, por eso a ellos les dan más dinero. Pero es costumbre dar propina a todos los que prestan servicios.Aquí está la cantidad de propina con la que debe contar:Entrega de comida — 2–3$Barman — 1$ por cerveza, 2$ para un cóctelTaxista — 10–18%Portero — 2–4$ por un pedidoMaletero — 1–2$ por un bolsoEl que estaciona los coches — 2–5$Peluquero — 15–20%Masajista — 15–20%Puedes dejar propina directamente en la caja: te preguntarán cuánto deseas agregar al precio del servicio de acuerdo con la lista de precios. El conserje o portero recibe propinas en efectivo.En las cafeterías con comida rápida, bufés y cafeterías, colocan tip jars especiales, recipientes en los que ponen las propinas. Esto es deseable, pero no obligatorio.