Un espectáculo navideño de luz y sonido en Córdoba ¿con la música más alta de la cuenta?

¿El espectáculo navideño de luz y sonido de la calle Cruz Conde cumple la normativa relativa a la contaminación acústica? Esa incógnita aún por despejar ha traído consigo que la Intervención municipal haya levantado lo que se llama un reparo para frenar el abono de una factura por la instalación, conservación, puesta en funcionamiento y desmontaje de dicho espectáculo. Esa factura, emitida por Iluminaciones Ximénez el pasado 22 de diciembre, tiene un valor de 343.826 euros.

Intervención argumenta que el reparo se debe a que "la empresa no acredita que el sistema de sonido haya contado con limitador registrador sonométrico por filtrado de frecuencia de clase 2, conforme con la normativa autonómica y municipal relativas al control de las emisiones sonoras y la contaminación acústica".

Intervención insistió en que "tampoco se acredita que el sistema haya podido controlar los niveles de emisión e inmisión, registrar las incidencias acaecidas en los últimos días, que fuera totalmente precintable, además de contar con tecnología de detección de ruidos extraños, que permitiera el control del nivel sin excederse el límite programado, pero sin cortes de música o sanciones producidos por la captación de ruidos emitidos en un tercero".

Finalmente, el órgano fiscalizador municipal además argumenta que "tampoco se acredita que contara con un visualizador luminoso externo que permitiera observar en tiempo real el nivel de presión sonora medido junto con el nivel de atenuación aplicado". Por todo ello, Intervención considera que Iluminaciones Ximénez no ha cumplido las condiciones de ese contrato de servicio de instalación, conservación, puesta en funcionamiento y desmontaje del espectáculo de luz, visual y sonoro para las navidades de 2021 a 2023.

El asunto ha ido por vía de urgencia a la Comisión de Infraestructuras con el objetivo de que en el Pleno ordinario de este mes de noviembre se pueda levantar ese reparo y abonar la factura tras entender que "el procedimiento de tramitación de la misma debe continuar a fin de ni perjudicar al periodo medio de pago ni causar demora para el cobro al proveedor", Iluminaciones Ximénez.

No obstante, el voto en contra de la oposición ha impedido que de momento el asunto vaya por vía de urgencia a la próxima sesión plenaria, al considerar que "en este asunto se ha actuado de forma chapucera, no se ha cumplido el contrato; nos han mandado el informe esta misma mañana y entendemos que este asunto debe tener su tiempo para ser estudiado", por lo que antes de ir a Pleno irá a otra comisión extraordinaria, "con el objetivo de debatirlo", han insistido desde la oposición.

En agosto del pasado año, el Ayuntamiento adjudicó el espectáculo a Iluminaciones Ximénez -la única empresa que se presentó a la licitación- por 1,3 millones de euros y por una vigencia de tres años. La proyección debía estar lista cada uno de los distintos ejercicios como muy tarde el 5 de diciembre y desarrollarse hasta el 6 de enero.

La primera vez que Córdoba contó con el espectáculo fue en las navidades de 2019 y de forma experimental. El Ayuntamiento informó tras el mismo que generó en Córdoba un impacto de 3,9 millones de euros y registró la visita de más de 15.000 personas al día. El Ayuntamiento ya propuso la ampliación de este proyecto en 2020, aunque finalmente se paralizó debido a las restricciones de movilidad impuestas por las administraciones debido a la pandemia del Covid-19.

Los detalles sobre el número de pases que tendrá el espectáculo, su horario y las canciones que se podrán escuchar aún estar por definirse. Atrás quedó la idea de limitar las fechas del alumbrado navideño (se hablaba incluso del 8 de diciembre para su encendido) "ajustando el número de días a la duración de la festividad", para lo que la Junta propuso con carácter general "minimizar el período de encendido que exceda de la franja comprendida entre el 22 de diciembre y el 6 de enero" por la crisis energética. En Córdoba siempre se ha mantenido la tradición de hacerlo coincidir con el Puente de la Constitución y la Inmaculada.

Habrá que ver si se renueva el playlist o siguen sonando el Llega la Navidad, de Miliki; el Last Christmas, de Ariana Grande; el clásico villancico Jingle Bell Rock; y el ya mítico All I want for Christmas is You, de Mariah Carey, como en años anteriores. Y habrá que ver también si se mantienen los pases diarios o se amplían.

El pasado año, hubo tres sesiones de espectáculo cada día, que se fijaron a las 18:30, 19:30 y 20:30 y que tenían una duración de diez minutos, con dos temas musicales diferentes en cada uno de ellos. A estos pases se sumaron dos más con sonido moderado a las 19:00 y a las 20:00 adaptados a personas con discapacidad auditiva y a las personas con trastorno del espectro del autismo (TEA).