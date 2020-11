Purificación Joyera: “Descubrir la provincia de Córdoba va a quedar como secuela positiva de la pandemia”

La lucentina Purificación Joyera (Cs) está al frente de una de las superdelegaciones de la Junta de Andalucía en Córdoba, con competencias en materia de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local. Tras un 2020 nefasto por el golpe del covid-19, 2021 se divisa como un año clave para la recuperación, y la Junta de Andalucía ya ha puesto sobre la mesa su proyecto de presupuesto.

- ¿Qué le depara a la Justicia cordobesa en 2021?

- La nueve sede judicial de Lucena será el gran proyecto de la Junta en Córdoba en esta materia, con 1,7 millones de euros para comenzar la obra después de 14 años de parálisis. Estamos en proceso de ultimar los trámites legales para proceder a su licitación. Igualmente, se va a poner en marcha la oficina fiscal con una inversión de 114.000 euros; se trata de coordinar servicios y de que haya menos departamentos estancos, todo será más fluido y se agilizarán los trámites. También mantendremos los refuerzos que se están prestando en los distintos juzgados de la provincia; es una medida que no tiene comparación histórica. Se ha incorporado Montoro, y el objetivo es que los funcionarios que quieran adscribirse puedan dar horas, que evidentemente se retribuyen.

- ¿Qué va a pasar con el juzgado covid? ¿Se va a poner en marcha?

- Sí, otro proyecto importante es la puesta en marcha del Juzgado de lo Social número 5, que se encuentra a expensas de la autorización del Ministerio. Es el juzgado covid. El orden de lo Social ya estaba colapsado antes de la pandemia, y el coronavirus no ha hecho sino aumentar la litigiosidad en el ámbito laboral. Los señalamientos se iban a varios años vista, y va a venir muy bien para descongestionar. El presupuesto de Justicia aumenta en un 1,62%, el equivalente a 4,5 millones de euros más en el conjunto de Andalucía. Son 614 millones, una fuerte apuesta por que mejore nuestra Justicia, que ha sido siempre la gran olvidada de la Administración.

- En los últimos años, ha habido reiteradas críticas por parte de los colegios de abogados referidas a la demora en el pago del turno de oficio. ¿Se ha solucionado ya este problema?

- En 2021 se consolida la aportación a los colegios de abogados. En el pasado año se incrementó del 8 al 10% la compensación económica por los gastos de gestión de los colegios de abogados a la hora de tramitar la Justicia gratuita, y esa compensación se mantiene. Se vuelve por tanto a la situación anterior a los recortes de 2012, cuando se pasó del 10 al 5%. También se consolida la cuantía retributiva del turno de las guardias, que se incrementaron en 2020, y se impulsan los depósitos judiciales. La Justicia es una apuesta fundamental de este gobierno del cambio de PP y Cs. Se pondrá en marcha la herramienta de textualización de vistas y se renovarán 5.000 equipos informáticos.

- También gestiona Turismo, un área que se encuentra totalmente paralizada por la pandemia. En los últimos días, de hecho, se han visto varias protestas. ¿Qué proyectos se pondrán en marcha en 2021, un año que será clave tras contar con la vacuna?

- Hemos apostado por un aumento de las partidas de turismo en un 16% a nivel andaluz, y contaremos con 101,3 millones de euros. Es la primera vez que el presupuesto de la Junta para turismo supera los cien millones, lo que significa una apuesta clara por intentar revertir la situación que actualmente tenemos. Ya se ha puesto en marcha el bono turístico, que será importante. Es cierto que hoy en día puede parecer raro, pero necesitamos estar preparados para cuando las puertas vuelvan a estar abiertas. Cuando la economía se recupere, tenemos que fomentar que el turismo vuelva a nuestra provincia. Y qué mejor manera que inyectando directamente el dinero a los consumidores. En 2020, se destinaron 800.000 euros a Córdoba, aunque el dinero no se ha gastado por las circunstancias. Estamos preparando el Plan de Turismo Sostenible Meta 2027. Se invertirán cinco millones de euros para impulsar la digitalización del sector y volverán las ayudas para el fomento del patrimonio cultural del turismo de interior de Andalucía con casi 3,5 millones de presupuesto. Tenemos también la primera estrategia de turismo accesible y sostenible de Andalucía, que se ha puesto en marcha contando con las diferentes asociaciones de discapacidad. Son muchos los proyectos en cartera.

- La provincia se ha esforzado muchísimo en los últimos años para captar flujos turísticos, pero el covid-19 lo ha desmontado todo. ¿Está preparada Córdoba para afrontar los retos que plantea la pandemia?

- El sector turístico de Córdoba no solo ve venir al turista, sino que está preparado y se sigue preparando. No deja de formarse, de adaptarse a las circunstancias. Esta misma semana en la Subbética se ha impartido por ejemplo un curso de autocaravanning, una modalidad de turismo que está teniendo mucho éxito en Doña Mencía o Luque, por su vinculación con la Vía Verde. Es fundamental que ahora pensemos en la sostenibilidad del turismo, y no visto como un deseo etéreo porque suena muy bien, sino como fórmula para no caer en los mismos problemas cuando se abran las puertas. Necesitamos tener un sector turístico saneado y que no dependa solamente de un vector. Es decir, nosotros tenemos una provincia que es riquísima como para que si una parte se queda atrás la otra ayude a tirar. Además de todos nuestros elementos reconocidos Patrimonio de la Humanidad, somos un destino lleno de gastronomía, y eso por ejemplo no tiene nada que ver con la masificación. Se puede disfrutar de manera individual e incluso en nuestras propias casas. Tenemos un mundo rural exquisito y gran cantidad de alojamientos que están muy preocupados en formarse y en estar a la vanguardia. Todo pasa al final por unir el turismo de la capital con el de la provincia.

- Ese problema lleva años sin resolverse…

- La pandemia ha hecho gran parte de ese trabajo. Ha habido muchos cordobeses que están conociendo su provincia a raíz de las restricciones o porque no nos ha apetecido salir. Quien lo haya sabido gestionar, ha tenido una oportunidad. Y el cordobés que haya sentido la inquietud está favoreciendo que nuestro turismo mejore. Eso va a quedar como una secuela positiva, descubrir que en nuestra provincia se pueden disfrutar de unas buenas vacaciones. Las casas rurales en verano, por ejemplo, tuvieron lleno absoluto. Este acercamiento está haciendo cobrar un protagonismo a la provincia que va a quedar marcado y que, si somos hábiles, aprovecharemos para diversificar. Tendremos un sector más fuerte y seremos más competitivos, y sin las consecuencias negativas de la masificación, repartiendo los flujos por los municipios. Los comercios, las casas rurales, el sector turístico de la provincia, etcétera, se están conectando ahora más que nunca con los de la capital porque nadie pierde. Todo esto depende mucho de la unión del sector, de algo tan sencillo por ejemplo como alcanzar acuerdos comerciales, hacer un itinerario que salga de Córdoba por la provincia. Si no lo hacemos ya, llegará quien se lo lleve.

- Hablemos de Regeneración. ¿Cómo se materializa esto en el presupuesto?

- En Regeneración se invertirán 1,6 millones. Se llevará a cabo la homogeneización de los sistemas de acceso a los puestos de trabajo de las entidades instrumentales. El objetivo es que las personas que entren y los altos cargos tengan una responsabilidad y estén sujetos a una evaluación por objetivos, cuyo incumplimiento puede llevar al cese sin indemnización. Igualmente, se va a llevar a cabo la reordenación del sector público andaluz y se va a poner en marcha la oficina andaluza de lucha contra el fraude y la corrupción, con la protección de la persona denunciante. El Parlamento ha estado trabajando en esto en los últimos tiempos.

- El cuarto eje de la Delegación es la Administración Local. ¿Qué proyectos tienen?

- La Junta sigue apostando por el municipalismo, y ello se demuestra con una inversión de 73 millones de euros. Dedicamos cinco millones de euros a mitigar el problema de la despoblación, somos el primer gobierno andaluz que lo va a hacer. Por supuesto, seguimos con los fondos PFEA, con una aportación de más de ocho millones de euros para Córdoba. Y continuamos con las ayudas para financiar acciones en materia de infraestructuras públicas destinadas a la prestación de servicios locales de interés general o que se hayan visto afectadas por fenómenos meteorológicos. En este año, tras la pandemia, gran parte de nuestro presupuesto se destinó de manera directa y ágil a paliar los efectos del covid. Los ayuntamientos pudieron comprar mascarillas, equipos de protección, hacer contrataciones extraordinarias... Y habrá 2,3 millones para municipios no de gran población que necesiten reforzar sus servicios públicos en circunstancias excepcionales. Normalmente las ayudas se daban a los menores de 20.000 habitantes. Otra cuestión que se refleja en el presupuesto es la puesta en marcha de una plataforma de gestión de procedimientos telemáticos que va a permitir a los ayuntamientos ofrecer a sus vecinos realizar más de 600 trámites de forma online. Es una medida absolutamente necesaria con la pandemia.

- Desde fuera, a veces da la sensación de que Cs tiene un papel bastante secundario en la Junta en Córdoba. ¿Cómo está siendo la relación con el PP?

- Controlo todas mis áreas al 100%, y la función del PP, a través del delegado del Gobierno, Antonio Repullo, es coordinar y unir. Es el nexo de los ocho delegados. Somos un grupo fuerte en el que no se nota la escisión ni de Cs ni del PP, pero sí es verdad que mi Delegación la gestiono con mi color naranja y sin mirar a otros. Esos valores son la transparencia, la disponibilidad, la vocación de servicio. Estamos en una crisis institucional y política muy grave, y a los ciudadanos no hay que venderles una cara o un gesto, sino demostrarles una gestión. Si las personas tienen la visión de que salgo poco, no estoy aquí para salir, sino para hacer. Y eso puede que lo sepan o no los seguidores de las redes sociales, pero sí lo conocen los sectores con los que trabajamos. En el ámbito de la Justicia, por ejemplo, no hay ningún resquicio que no esté intentando mejorar. Y estoy convencida de que, cuando termine mi responsabilidad, la Justicia en Córdoba estará un poquito mejor. Y el Turismo igual.

- Forma parte del Consejo General de Ciudadanos. ¿Influye de alguna manera el pulso interno que existe en el partido en la gestión?

- En absoluto. En nuestras reuniones de trabajo con el consejero y vicepresidente, Juan Marín, de lo que se habla es de Justicia, de Turismo, de Administración Local y de Regeneración y de ser útiles a los ciudadanos. Aquí solo venimos a trabajar y a gestionar. En Córdoba hay un equipo humano que ha venido a trabajar y a dejarse la piel.

- ¿Qué futuro le ve a Cs en la provincia de Córdoba?

- Muy grande. Tengo compañeros muy valiosos en este partido tanto en las instituciones como en la oposición. Hay un trabajo que hasta hace poco en la política no se veía mucho, y que es la oposición constructiva. Es justo revindicar la labor de todos los compañeros que se implican de manera callada y paciente, aportando soluciones, ideas y ayudas sin sacar absolutamente ningún rédito político. Cuando se haga desde el gobierno, se podrá llegar a muchísimos más rincones.

- Da la sensación, por los últimos movimientos que han trascendido en los últimos días, de que también hay cierto movimiento en Cs Córdoba. ¿Existe una lucha interna?

- No tengo percepción de que haya nadie luchando en el partido, y desde luego yo no estoy inmersa en ninguna batalla. Mi lucha es el Turismo y la Justicia en plena pandemia, y quien en estas circunstancias esté pensando en otros menesteres se equivoca.

- ¿Ha tenido la ocasión de hablar con la concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Córdoba, Eva Timoteo, después de la polémica por la campaña del 25-N?

- Le he ofrecido todo mi apoyo como compañera. Todos tenemos derecho a equivocarnos, y el mensaje que se transmitía no era el más adecuado. Rectificó, lo cual le honra. Pero las críticas desde el anonimato han sido desproporcionadas, y eso es difícil de digerir.