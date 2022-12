Rosa Aguilar: "El PSOE debe hacer una reflexión absoluta sobre todo lo que le ha pasado en Andalucía"

-Las últimas elecciones andaluzas fueron un paseo militar para el PP, ¿qué futuro le espera a la izquierda en próximos comicios con una derecha que emerge y que, aunque no lo desee, puede echar mano de Vox para gobernar?

-Creo que Vox está más bien en retroceso. El hecho de que la candidata Olona se fuera renunciando a su escaño en el Parlamento pone de manifiesto que Vox no tiene en Andalucía ya nada que hacer por la mayoría absoluta del PP. Además, creo que el PSOE tiene que hacer una reflexión profunda de lo que le ha pasado en Andalucía. El PP no ha ganado todos los votos de la noche a la mañana, es que al PSOE no se le veía, el PSOE no estaba, por lo que el candidato del PP, que ya era presidente de la Junta y al que también le hizo un trabajo importantísimo en la campaña electoral Ciudadanos, desapareciendo ellos, se encontró con que el mensaje de que iba a tener que gobernar con la extrema derecha funcionó y supuso que, para que eso no ocurriera, la gente acabara votando al PP.

-Pero algo de mérito ha debido tener la gestión de Juanma Moreno durante la legislatura anterior para barrer con mayoría absoluta. No olvide que el PP tuvo 1,5 millones de voto y ganó en todas las provincias andaluzas.

-Con todos mis respetos, el señor Moreno Bonilla tendrá sus méritos, pero también tendremos que plantearnos en el PSOE que ha sido demérito nuestro cómo hemos hecho las cosas, algo de lo que tenemos que aprender.

-¿A qué achaca ese batacazo tremendo del PSOE?

-Creo que hay muchos factores. Hay factores internos; está bien que haya primarias, porque es democrático y participativo, pero en el momento en el que se produjeron que duda cabe que había un segmento que estaba con Juan Espadas y un segmento también muy importante que estaba con Susana Díaz. En un contexto así hay que reunificar a todo el mundo para trabajar juntos porque somos compañeros y compañeras que compartimos un proyecto. Esa situación no se produjo, la gente vio en el PSOE un partido dividido con confrontaciones internas y eso no le gusta a la ciudadanía.

-Algo tendría que ver también el candidato, ¿no?

-Al candidato se le eligió tarde, cuando no iba a dar tiempo a que se le conociera por parte de la ciudadanía. Que emergiera de las primarias, después de la confrontación interna, una persona que no era excesivamente conocida por parte de la ciudadanía y a la que no le dio tiempo a darse a conocer sumó muy en negativo a las condiciones en las que el PSOE se enfrentaba a las elecciones.

-¿Ese ídolo con pies de barro en el que acabó convirtiéndose el PSOE de Andalucía empezó a tener esos pies de barrio con la confrontación Pedro Sánchez-Susana Díaz?

-Qué duda cabe que aquella confrontación tuvo su repercusión, pero el PSOE de Andalucía ha continuado con fuerza. En esas primarias entre Pedro Sánchez y Susana Díaz, aunque la familia socialista se quería mantener unida, cada uno de sus miembros estaba posicionado, y luego tenía que venir un tiempo en el que se trabajara por la unión porque esas situaciones difíciles requieren de mucha generosidad y comprensión. El PSOE es como una gran familia y si ante una situación difícil por la que pasa una familia no hay comprensión de uno hacia otro, la familia acaba teniendo problemas. Si no hay generosidad, acaba separándose. Y el PSOE se resintió de una situación de esas características. Y la celebración de una elección tras otra no ha dejado el tiempo necesario como para normalizarlo todo. Ahora, las cosas están mucho más tranquilas y ha habido tiempo para ir haciendo lo que se debe hacer, que es unir al partido, que es fundamental.

-En Córdoba habrá confluencia de la izquierda a la hora de presentarse en una candidatura única a las municipales, ¿usted es partidaria de que ese ocurra en toda España y en todas las elecciones sean nacionales, autonómicas o municipales?

-Las encuestas ya han hablado claro y alto al respecto. Soy totalmente partidaria de ello. Eso propiciaría la oportunidad de que la izquierda gobernara y por tanto se avanzaría en políticas sociales y económicas en una situación extremadamente difícil, como la que estamos viviendo como consecuencia de la guerra de Ucrania y de la situación internacional y que está afectando a muchísimas familias.

-Hablemos de su paso por la Junta. En la Consejería de Justicia, una de las cosas en las que se volcó fue la de la protección de las víctimas de violencia de género; aún así le he oído decir que queda mucho por hacer en la Consejería, ahora en manos del PP, en este campo.

-Por supuesto. En violencia de género siempre quedan muchas cosas por hacer. La situación es de extrema gravedad, siguen asesinando a mujeres, raro es el día que no nos encontramos con esa situación y en ese contexto el ámbito judicial tiene que tener más medios, más posibilidades y más oportunidades para actuar en la parte que es de su competencia. Nosotros pusimos en marcha toda una serie de actuaciones que hay que continuar -la ventanilla única, más medios en el ámbito judicial, los juzgados específicos- porque lo que no puede hacerse en el ámbito de violencia de género es parar en ningún momento y llevar a cabo actuaciones que los propios profesionales del ámbito judicial van demandando. Dentro de sus competencias, la Junta de Andalucía, el Consejo General del Poder Judicial y el Gobierno de España deben hacer un esfuerzo para ello.

-¿Qué es lo que más le duele de la Andalucía actual?

-En Andalucía creo que el Gobierno del PP ha organizado muy bien su trabajo en el Parlamento, pero creo que todavía está pensando cómo organiza el trabajo en la propia Andalucía. Yo siempre he defendido que debe haber un modelo con unos objetivos y no sé todavía qué Andalucía quiere Moreno Bonilla. Quiero que explique cómo va a equilibrar a Andalucía entre las distintas provincias, cómo va a extraer lo mejor de cada una de ellas, qué carencias tienen cada una de ellas y cómo va a responder su gobierno a las mismas. Todavía no he oído hablar de un modelo de Morero Bonilla para Andalucía.