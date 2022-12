"En EEUU puedo trabajar de lo que me gusta y llenar la nevera al mismo tiempo"

Después de realizar estudios musicales en Córdoba y estar involucrada en proyectos como el Coro Ziryab, la cantautora Esperanza Delgado puso rumbo a EEUU en 2017 para continuar formándose y forjarse una carrera. Esta joven cordobesa, conocida artísticamente como Esperanza, sintió la atracción de la música desde su infancia para más tarde entrar en el Conservatorio y luego dar el salto a Boston, donde vive actualmente. Ahora mira al futuro con optimismo y ya ha lanzado tres sencillos que se pueden escuchar en plataformas musicales.

-¿Cuándo empezó en el mundo de la música?

-Canto desde que tengo memoria, pero más en serio desde los 15 años, cuando entré en el Conservatorio de Córdoba a hacer Canto. A escribir empecé sobre los diez años, pero sobre todo letras y poemas, y con 18, cuando entré en la Universidad, fue cuando por fin me animé a escribir canciones, y desde entonces no he parado.

-Ha estado vinculada a iniciativas musicales en Córdoba. ¿Sigue teniendo relación con ellas aunque sea en la distancia?

-Por supuesto, cuando me fui de España en 2017, dejé a muchos amigos haciendo grandes cosas en la música, y como es normal sus proyectos han ido creciendo, como es el caso de Javier Sáenz-López Buñuel con su Coro Leo Brower, con quienes me gustaría mucho colaborar en el futuro.

-¿Cómo se ve desde fuera el panorama cultural y musical cordobés?

-Pues desde fuera lo veo llena de nostalgia y a la vez optimista, porque veo a muchos artistas nuevos como Beli Molina haciéndose un hueco en la industria desde una ciudad tan especial como la nuestra. También estoy con el disco nuevo de India Martínez en repeat… Qué te puedo decir... Tenemos una ciudad que es una maravilla el arte que se cocina allí, y ya no solo el flamenco y la copla, sino también el pop.

-¿Se fue a Boston por la música?

-Me fui para Boston en 2017 para seguir mis estudios musicales y justo después de graduarme me salió trabajo como coordinadora de artes escénicas de la West End House, trabajo que combino con mi carrera artística como cantante y compositora.

-¿Cómo es su vida allí?

-Pues la verdad que de arriba para abajo todo el rato; ya ni me acuerdo de la última vez que tuve un fin de semana, y la verdad que no lo echo de menos. El trabajo es apasionante, y la gente con la que trabajo también. Hace justo una semana estuve con Javier Limón en unos shows que hicimos en Nueva York y Dallas. Él es un gran profesional y un compositor increíble, tomé clases de él cuando estaba en Berklee, y sin duda es una de las influencias más grandes en mis composiciones, por lo que no solo subirme al escenario con él, sino cantar dos de sus canciones, fue cumplir uno de mis sueños. Y además fue divertidísimo.

-¿Qué influencias musicales tiene?

-¡Uy! ¿Por dónde empezar? Voy a comenzar por Gata Cattana, porque es otra artista cuyas creaciones han dejado una huella no solo en mi manera de escribir, sino en mi forma de ver el mundo. También Pedro Guerra, Alejandro Sanz, Rosalía, Jorge Drexler, Sandra Carrasco, C. Tangana, como ya he nombrado antes, Javier Limón, y un largo etcétera.

-¿Hay más salidas profesionales relacionadas con la música en EEUU que en España?

-Todos los casos son diferentes, y depende de cada persona y sus circunstancias. Yo de momento es en EEUU donde he encontrado la posibilidad de trabajar de lo que me gusta y poder llenar la nevera al mismo tiempo. Pero no hay un solo camino que te lleve a Roma, creo firmemente que haciendo las cosas con el corazón, sinceridad y profesionalidad todo acaba yendo bien.

-Ha sacado los sencillos Enloquecer, Ofrenda y Una Navidad tan lejos. ¿Para cuándo un disco?

-Tengo muchísimas ganas de sacar un álbum, y tengo el material incluso, pero no me gustaría que cayera en saco roto. Ahora mismo la industria como más se mueve, sobre todo cuando no eres tan popular aún, es sacando singles. Lo cierto es que también me gusta la posibilidad que nos da esta nueva dinámica de los singles, de poder sacar material mensual, porque hace que las corrientes musicales estén en constante movimiento y, aunque todo parece mas efímero, también nos da a los artistas la posibilidad de pasar del bolero al house sin la necesidad de casarte con ningún estilo. Es muy divertido y te empuja a estar en constante aprendizaje y conexión con los artistas de hoy y de ayer.

-¿Qué temas son los que le inspiran a la hora de escribir?

-Empecé a escribir con un fin catártico, ni siquiera pasaba por mi cabeza convertirme en cantautora cuando empecé, por lo que al principio lo que me inspiraba eran las cosas que iban pasando en mi vida, pero lo cierto es que recientemente he tenido que aprender a encontrar la inspiración en movidas ajenas, o a montar películas, porque cuanto más ocupada estoy en mi vida profesional, más aburrida se vuelve mi vida personal.