Tres empresas de Córdoba viajan a Silicon Valley para impulsar las pymes españolas

Tres empresas de Córdoba han sido seleccionadas para participar en la Misión Comercial directa San Francisco-Silicon Valley que organiza la Oficina Económica y Comercial de España en Los Ángeles para la Cámara de Comercio de España y para una delegación compuesta por un total de 20 empresas españolas del sector tecnológico.

Dobuss, BeBrand y Adentity (representadas por sus CEOs, José Luis García-Morato y José Huertas; Jesús Ruiz y Sergio Guijarro; y Francisco Castro, respectivamente) son las tres únicas empresas cordobesas que forman parte de esta delegación compuesta por una veintena de organizaciones nacionales, que podrán visitar las diversas entidades ubicadas en Silicon Valley, donde conocerán y aprenderán el ecosistemadel núcleo de innovación, emprendimiento y crecimiento más exitoso del mundo, además de descubrir las nuevas tendencias del mercado.

Esta expedición, que se prolongará hasta el próximo 21 de octubre, llevará a las empresas cordobesas a descubrir de primera mano el funcionamiento de organizaciones internacionales de gran trascendencia en el mundo de la transformación digital y del sector tecnológico como son Google, WhatsApp, Facebook, Twitter, Paypal, Apple o HP y a compartir espacios de networking con integrantes y profesionales de estas marcas internacionales.

Este programa persigue servir de apoyo a la internacionalización de las pymes españolas, con el fin de mejorar la propensión a exportar y a diversificar los mercados de destino de la economía española, incrementando la competitividad de las empresas nacionales para impulsar España como destino de inversión.

La “meca de la tecnología” Silicon Valley está situado en la Bahía de San Francisco, en California (Estados Unidos) y es conocido por alojar las sedes de muchas de las mayores corporaciones de tecnología del mundo, como Google o Facebook, y, además, como centro de innovación para miles de pequeñas startups.

A pesar de la aparición de otros centros económicos propulsores de startups y de la transformación digital por todo el mundo, Silicon Valley continúa siendo el centro líder para la innovación y desarrollo de la alta tecnología y cuna de las compañías más importantes del sector digital de todo el planeta.

Las empresas cordobesas

Dobuss fue creada en el año 2013 de la mano de José Huertas y José Luis García-Morato, Dobusses una de las agencias de Marketing Digital de referencia tanto a nivel local como regional. Expertos en posicionamiento y transformación digital, brindan servicios digitales 360º, desde el diseño de páginas webs y su optimización a comunicación corporativa, estrategias de Social Media y todas las herramientas necesarias para un correcto funcionamiento del Marketing online de cualquier empresa.

BeBrand, fundada en 2018 de la mano de sus CEOs Sergio Guijarro y Jesús Ruiz, BeBrand es unaagencia de publicidad con sede en Córdoba, especializada en la estrategia de marca, marketing digital y publicidad. Desde Bebrand, trabajan con una metodología propia “orientada a los resultados”, en la que identifican “las necesidades de nuestros clientes para dar soluciones que faciliten el crecimiento de negocio”.

Adentity es una agencia de Google My Business (GMB), donde trabajan por el posicionamiento local en Google My Business basándose en un análisis previo de las palabras clave más importantes y sus volúmenes de búsqueda. Su trabajo se centra en la realización de un control “periódico y exhaustivo” para mantener las primeras posiciones dentro de la ficha del buscador. “Conocemos tan profundamente Google My Business que podemos trabajar el posicionamiento local a éxito”, así lo afirman desde la organización fundada por Francisco Castro Vázquez y que vio la luz en Córdoba en el año 2017.