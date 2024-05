El empresario interesado en abrir los cines de verano: "son una necesidad para Córdoba"

El empresario Antonio Amil Corredera está interesado en que los cines de verano de Córdoba abran este año porque considera que "son una necesidad" para la ciudad. Por todo ello, se ha aliado con Esplendor Cinemas, la empresa de Martín Cañuelo -que ahora regenta su sobrino Ángel Cañuelo- encargada de estos espacios, para intentar buscar una fórmula que no solo permita abrirlos en periodo estival, sino el resto del año como lugares de encuentro cultural.

Para este empresario cordobés, que regenta la Tana Criolla, dos locales de empanadas argentinas en Córdoba, los cines de verano son espacios "queridos por todos los ciudadanos" que no se pueden dejar perder. "Estos lugares tienen que ser aprovechados por la ciudadanía y no por el turismo o las urbanizaciones, porque nos convertiríamos en todos lo mismo", expresa.

"Creo que todo eso bien llevado le hace un gran favor a la ciudad" porque "el problema del turismo descontrolado nos deja sin espacios y hay que conjugar el disfrute de la ciudadanía con el de los visitantes", agrega. Movido por esto, por los recuerdos de su niñez viendo películas en alguno de los espacios que regentaba Martín Cañuelo y que "disfrutaba en familia", y su afición por el cine, Antonio Amil presentó un proyecto a Ángel Cañuelo, sobrino que ahora se hace cargo de Esplendor Cinemas, para intentar abrirlos "en el menor tiempo posible" porque "me mueve que son espacios familiares que no se pueden perder". De hecho, en toda España se han ido cerrando con el paso de los años.

Buscan que los cines de verano sean espacios culturales

Las conversaciones entre ambas partes comenzaron "hace tiempo" y el proyecto conjunto no solo pasa por la reapertura de los cines, sino por su uso como espacios culturales a lo largo del año. Acoger monólogos, teatro o conciertos es una de las tantas ideas, así como darle cabida a las escuelas de música y de arte dramático que hay en la ciudad. "Pueden venir personas con renombre o ser un espacio cultural para jóvenes promesas que tenemos en Córdoba", explica el empresario a El Día.

"Esa es nuestra apuesta e intentamos que se ejecute cuanto antes", afirma, lo que implicaría una apuesta económica e inversión que pasa por la puesta a punto de los espacios, así como contratación de personal y alquiler de películas.

Además, quieren la implicación del Ayuntamiento, a quien han presentado la idea y el proyecto, sin obtener aún respuestas. "Esperamos que respondan y pongan su granito de arena en aportar a que Córdoba sea más cultural. Y que sea cuanto antes", ha aseverado el empresario, que entiende que "el mundo de la cultura tiene que estar secundado por el Consistorio" como "gestor de la ciudad".

En cuanto al servicio deficitario que suele ser un cine de verano para la empresa que lo regenta, Antonio Amil ha dicho que "no todo en este mundo tiene que ser un movimiento por economía, sino también por sociedad". Para él, aunque "puede ser deficitario, puedo crear empleos, que tanto hacen falta, no es solo la rentabilidad, que sí es un punto muy importante para el empresario, pero no queremos ser los más ricos del mundo, sino aportar a la sociedad".

El Ayuntamiento de Córdoba había propuesto, según ha informado el propio alcalde durante un Pleno, ante la posibilidad de que estas conversiones no dieran el fruto esperado y no hubiera un acuerdo entre las empresas privadas, un convenio a tres bandas para que la Filmoteca de Andalucía (dependiente de la Consejería de Cultura) pudiera hacerse cargo de la apertura de todas o algunas de las salas de los cines de verano con recursos públicos.

Ahora, con este preacuerdo entre el empresario y el heredero de los cines, Francisco Ángel Cañuelo Contreras, queda conocer cuál será el papel del Consistorio, que ya había recibido críticas y peticiones de mayor implicación económica para reabrir los espacios y que, por ahora, no ha emitido información al respecto. El Foro Abrir los Cines de Verano en 2024 entregó el pasado 24 abril unas 5.000 firmas al Consistorio pidiendo una mayor implicación para su mantenimiento.

Tras la muerte de Martín Cañuelo -gerente de Esplendor Cinemas, la empresa de exhibición que gestionaba los cuatro cines de verano del Casco Histórico desde los años ochenta- la ciudad se ha quedado sin cines de verano. Los vecinos temen que desaparezcan en la capital cordobesa si no se consigue una fórmula -pública o privada- para recuperarlos.

Durante generaciones, la ciudadanía cordobesa ha encontrado alivio del calor asfixiante del verano disfrutando de una película bajo las estrellas en uno de estos recintos únicos ubicados en el Casco.