La emotiva despedida del mejor amigo de Álvaro Prieto: "Tu huella es eterna"

Entre el dolor, los recuerdos y el amor hacia Álvaro Prieto, uno de sus mejores amigos le ha dedicado una emotiva carta de despedida, pero también de agradecimiento por haber estado siempre a su lado. "Ya pasadas 24 horas te escribo esto, aunque nunca podré expresar con palabras lo que significas para mí", escribe Álvaro, la última persona de su entorno que lo vio con vida.

De hecho, en su carta -que ha publicado en sus redes sociales- destaca que "quizás" le ha tocado "una parte muy dura en esta situación", la de ser la última persona que estuvo con él, "pero jamás diría que no". "Me siento muy afortunado de haber podido recibir ese último 'te quiero bro' allí sentados en la acera de la carretera antes de entrar en la discoteca", explica el joven.

"Ya se te echa muchísimo de menos, yo sé que tú a nosotros también como cuando me escribías y me llamabas para preguntarme qué tal me iba por Sevilla y comentarme las ganas que tenías de verme", señala Álvaro en esta despedida.

Los dos Álvaros eran amigos desde pequeños, como recuerda el joven en su texto, en el que le da las gracias "por estar todos los días desde muy chicos pegado" a él, de su mano. "La de recuerdos que tengo contigo y que no se van a borrar de mi cabeza jamás", indica.

"Sé que nos vas a cuidar desde arriba", asegura el chico, que destaca la cantidad de muestras de cariño que la familia y los amigos han recibido ante la desaparición y muerte de Álvaro Prieto: "No sabes lo que te quiere la gente y la huella que dejas en el mundo" y eso "es por algo".

Sigue "haciendo feliz a la gente por allí arriba y con esa lucha incansable, que no hay cosa que se te dé mejor", resalta, mientras le promete que "aquí abajo" él se encargará "de cuidar en todo lo máximo" a su gente, sus amigos, "que son muchos", y su familia.

"No te olvidaré jamás, estoy escribiendo esto con lágrimas en los ojos, pero intentaré no soltar muchas más estos días, que sé que no te gusta vernos sufrir", confiesa Álvaro a su amigo. Por último, incide en que su "huella es eterna" y en que se verán "pronto". "Gracias por ser de mis mejores amigos siempre y por no fallarme nunca", finaliza su carta.

"España entera te llora"

Por su parte, la madre del mejor amigo de Álvaro Prieto también le ha dedicado unas palabras a través de sus redes sociales: "España entera te llora, España ha sido tu madre, tu padre, tu amiga. Y ahora España entera reza a tu familia, reza a tus amigos".

"Nos habéis dado una lección", dice ante la entereza y madurez que los amigos del joven tristemente fallecido han mostrado ante la difícil situación que les ha tocado vivir. Su casa se ha convertido estos días en el punto de encuentro de todos ellos, un lugar donde los ha visto "llorar, reír, rezar, les he visto dándose una palmada cuando otro lo necesitaba y cogerse de la mano".

E incluso "dormirse acurrucados, buscando consuelo, les he visto callar y llorar en silencio para no contagiar al que acababa de dejar de hacerlo. Arrimando un hombro roto para poner el otro al servicio de sus amigos", indica. "Un campamento entero de chavales en casa arropando también al que te vio por última vez, sin soltarle un minuto", dice en referencia de su hijo Álvaro.

Han sido cuatro días "de dolor infinito, de unas idas y venidas" que han hecho de su hogar "reuniones eternas, ratos de horas impagables de amistad de la buena y amor entre chavales que guardaban la esperanza de volver a tenerte entre ellos", explica en su texto.

"Todos ellos ayer te lloraban unidos alrededor de una mesa, Álvaro", añade la madre de su amigo, al tiempo que resalta que "estos chavales nos han dado una lección. De humanidad, de amor y de amistad eterna".