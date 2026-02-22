Emilio de los Santos, nuevo director de 'El Día de Córdoba'

La dirección del Grupo Joly ha designado al periodista Emilio Jesús de los Santos Benítez nuevo director de El Día de Córdoba, cabecera del Grupo Joly en la provincia cordobesa. El nombramiento se enmarca en la estrategia de fortalecimiento editorial y digital del grupo de comunicación andaluz.

Nacido en 1984, De los Santos es licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla (2007) y ha desarrollado su trayectoria profesional ligada al ámbito informativo y a los procesos de transformación digital. Su perfil combina la experiencia en redacción con la gestión de equipos y la adaptación de los contenidos a los nuevos entornos tecnológicos.

Vinculado al Grupo Joly desde hace 18 años, inició su formación periodística en Diario de Cádiz. Posteriormente amplió su experiencia en la redacción de Sevilla de la agencia Europa Press y en la delegación de Melilla de la Agencia EFE, donde trabajó en información especializada en medio ambiente en colaboración con la Fundación Biodiversidad. Esta etapa le permitió abordar contenidos de carácter técnico y desarrollar su experiencia en periodismo informativo de carácter local.

Desde 2008 forma parte de la redacción de Diario de Sevilla, medio en el que ha consolidado su proyección profesional, especialmente en el ámbito digital. Su trabajo ha estado orientado a la evolución de los formatos informativos y al fortalecimiento de la presencia online del periódico.

En 2021 fue nombrado jefe de sección de Digital, responsabilidad desde la que ha coordinado las ediciones web del grupo. Durante esta etapa ha participado activamente en el desarrollo de contenidos multimedia, en la definición de la estrategia en redes sociales, en el apoyo a las redacciones en materia de posicionamiento SEO y en la optimización de los productos informativos para su adaptación a nuevos formatos y dispositivos. Asimismo, ha intervenido en procesos internos de modernización tecnológica y en la implantación de herramientas destinadas a mejorar la eficiencia y la calidad editorial.

De los Santos asume ahora la dirección de El Día de Córdoba con el objetivo de afianzar el proyecto informativo del diario, reforzar su conexión con la sociedad cordobesa y seguir impulsando su crecimiento digital, en un escenario marcado por la transformación tecnológica, la diversificación de canales y la consolidación de modelos de suscripción en la prensa.

De los Santos sucede en la dirección del periódico a Raquel Montenegro, quien ha desempeñado durante los últimos años una destacada labor al frente de esta cabecera y será la delegada en Córdoba del diario El Conciso, el único periódico económico con enfoque andaluz y más reciente proyecto editorial del Grupo Joly.