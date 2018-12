El PP defiende que trabaja por un gobierno capaz de encarar las grandes reformas que Andalucía necesita

La secretaria general del PP de Córdoba, María Luisa Ceballos, ha afirmado que “desde el PP andaluz se trabaja con responsabilidad en un acuerdo programático con Cs que ponga cimientos firmes a un nuevo gobierno en Andalucía. Se están dando los pasos necesarios para alcanzar un gobierno sólido y fuerte capaz de encarar las grandes reformas que necesita nuestra tierra”.

Ante la Junta Directiva Provincial del PP, ha asegurado que “el acuerdo para el cambio se está construyendo desde los cimientos de las propuestas y el programa. Los andaluces deben tener claro que el PP no va a empezar la casa por el tejado porque después de 40 años de gobiernos socialistas, Andalucía merece no sólo nuevas políticas sino también otra forma de hacer política”.

“El cambio son también nuevas formas en las que lo primero son los andaluces y la solución a sus problemas, muy por delante de los intereses particulares o las estrategias partidistas”, ha subrayado Ceballos. Y ha añadido que el PP y CS “tenemos un alto nivel de coincidencia en propuestas y programas y sobre este espacio de coincidencia se debe construir una nueva etapa política para Andalucía que ponga fin a décadas de mala gestión del PSOE”.

Por ello, Ceballos ha destacado que “el nuevo gobierno no puede ser la continuidad de las mismas políticas de siempre ya que viene para cambiar las cosas, para hacer reformas económicas y sociales, para regenerar y gobernar con transparencia. Hay muchísimos andaluces esperando que el gobierno del cambio eche a andar y ponga en marcha reformas y soluciones por lo que el periodo de transición no debe alargarse y convertirse en tiempo vacío ya que hay mucho por hacer y no podemos perder oportunidades”.

“Los andaluces votaron por el cambio en las urnas y ahora confían en tener un gobierno que les escuche. Los profesionales de la sanidad que llevan años clamando por mejoras en el sistemas; los autónomos que se han sentido engañados y piden respaldo; los docentes que necesitan más medios y más reconocimiento de su labor; los agricultores que han visto como un sector económico fundamental quedaba marginado. Todos los sectores económicos y sociales de Andalucía tienen sus esperanzas puestas en un gobierno mejor”, ha afirmado. “Ningún partido puede parar ni bloquear la ola de cambio, que es imparable”, ha mantenido.