Los ejecutivos escogen la escuela de negocios CEU IAM.

En toda la amplia oferta de formación para ejecutivos existe una que tiene especial relevancia, la que imparte CEU IAM: la escuela de negocios especializada en programas para ejecutivos. IAM mantiene una alianza única en nuestro país con EL CEU Institut for Advanced Management que a su vez es miembro de la Association to Advance Collegiate Schools for Business.

Este centro de prestigio internacional no es el único lugar donde se sientan las bases del buen hacer de este centro de Formación Ejecutiva, puesto que además cuenta con una metodología de trabajo propia, un staff de profesores con amplios currículos y la idea de formar líderes.

El liderazgo es su denominador común, puesto que la escuela entiende que hoy más que nunca hay que saber formar a nuevos líderes ya que se enfrentan a un entorno en continuo cambio y no solo digital, sino que las directrices del comercio global también están sujetas a movimientos constantes.

La escuela de negocios especializada en programas para ejecutivos

El grupo educativo CEU, o lo que es lo mismo, Fundación Universitaria San Pablo CEU es una obra de la Asociación Católica de Propagandistas y cuenta con una vocación clara, contribuir a la mejora de la sociedad a través de la formación de máxima calidad y de acuerdo a los principios del humanismo cristiano.

En la oferta formativa de CEU liderazgo se encuentran los MBAs entre los que se encuentran algunos generales y otros especializados como el de reciente incorporación, el MBA Internacional en Industria Farmacéutica, aunque uno de los más demandados es el MBA Internacional en Marketing Management, la experiencia internacional y única para especializarse en marketing, donde se adquiere una visión estratégica para llevar a cabo la gestión de marketing tanto de marcas nacionales como internacionales, y es que todos estos MBAs cuentan con experiencias internacionales, en el último caso la experiencia internacional se lleva a cabo en USA durante 4 meses de prácticas, lo que posiciona a los alumnos en el mejor lugar de salida para afrontar éticamente y con eficacia sus puestos de trabajo, dejando en ellos aquella huella que marca la diferencia.

Los masters del grupo educativo son la oportunidad de los alumnos para cambiar el mundo

Así lo reza el mismo eslogan del centro a sabiendas que cada gestión empresarial contribuye a engrasar esta rueda que mueven los ejecutivos a nivel mundial y es uno de los motores básicos de la economía y de los avances sociales en todos los sentidos.

Entre ellos destacan los masters Internacionales en Management, en Urbanismo y Ordenación del Territorio, Funcion Fiscal de la Empresa, Dirección de Empresas de Automoción y más. Herramientas y conocimientos es lo que aportan estos masters de prestigio internacional que junto a los Programas Directivos y los Programas Ejecutivos, cierran la oferta formativa en la que hay que reseñar La Escuela Ejecutiva de Verano.

Los programas y talleres intensivos que se imparten en verano les sirven a profesionales de distintos sectores del mercado así como a autónomos y emprendedores que cuentan con una gran oportunidad de formación con estos cursos intensivos de tarde de lunes a jueves en los que cuentan con el claustro de profesores de la escuela a su disposición.

Además de cumplir con el objetivo formativo, estos cursos son el mejor medio para fortalecer el networking entre el alumnado, ya que los cursos se imparten en un tiempo en que no hay mucha presión del entorno y se crean ambientes distendidos en los que se pueden dar tomas de contacto.

La Transformación Digital, el Consumer Experience, un Taller de Design Thinking, un Programa enfocado para la toma de Decisiones en Finanzas y otro enfocado en la Dirección de Recursos Humanos son los protagonistas de estos cursos con los que obtener muchos conocimientos en poco tiempo que se dan en la escuela más demandada por los altos ejecutivos de nuestro país.