La posible disolución del Imtur llega al Pleno del Ayuntamiento de Córdoba

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado la designación de una comisión de estudio para "la determinación de la forma más viable e idónea" para la gestión del Servicio Público de Información y Promoción Turística de Córdoba, es decir, del Imtur, instituto municipal que Vox pidió disolver como parte de su acuerdo con PP y Cs para aprobar los presupuestos municipales de este año.

El acuerdo ha salido adelante con los votos a favor del cogobierno de PP y Cs, el concejal no adscrito David Dorado y Vox, mientras Podemos, IU y el PSOE han votado en contra por considerar que se puede mejorar la gestión de este instituto sin necesidad de disolverlo.

La portavoz de Vox, Paula Badanelli, ha celebrado que "Córdoba tendrá un chiringuito menos" con la posible disolución del Imtur, una afirmación que ha emitido tras reproducir el Aleluya de Georg F. Haendel, celebrando que "es el primer cumplimiento que parece va a llevar a cabo el PP después de tres años y medio”.

Badanelli ha explicado que la creación de una comisión para estudiar la mejor forma de gestión pública para el Imtur "es el primer paso a seguir para su disolución. Si esto lo conseguimos con dos concejales, imaginad lo que podemos conseguir con 12”, ha afirmado, al tiempo que ha asegurado que cree que "no vamos a poder verlo antes de mayo" pero que "con la ayuda de Vox será una realidad en 2023 o 2024", asumiendo que estarán dentro del gobierno municipal el año que viene.

En este sentido, la portavoz de Ciudadanos y actual presidenta del Imtur, Isabel Albás, ha querido explicar que la aprobación de este punto no se trata de la disolución del instituto, sino de evaluar el estado actual del mismo. "La comisión no es para disolver nada, sino para mejorar el instituto, no puedes quitar una cosa sin analizarla", ha afirmado, aunque ha admitido que "no sabemos si se seguirá llamando así".

El portavoz de IU en el Ayuntamiento, Pedro García, ha recordado que hace cinco años se había hecho una comisión para determinar cuál era la mejor gestión del turismo y se ha preguntado "por qué hay que disolver este instituto y no otros", y ha mencionado a la Gerencia Municipal de Urbanismo.