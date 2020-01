El diseñador Andrew Pocrid presenta en Córdoba sus flamencas ‘Pocrid Power’

Andrés Pozuelo, diseñador cordobés de moda flamenca conocido como Andrew Pocrid, ha presentado por primera vez una colección en su ciudad natal, con el desfile Pocrid Power. La flamenca que propone Andrew Pocrid –un aficionado a la moda desde la infancia– es una mujer de vanguardia, sofisticada, con fuerza y personalidad. Pocrid se caracteriza por incluir pinceladas prêt-à-porter en sus diseños para el Real de la Feria.

Su imaginación no tiene límites y utiliza tejidos, estampados y aplicaciones inusuales en la moda flamenca. ¿El resultado? Diseños con sello propio que no necesitan presentación. La firma tiene un gran interés por “reflejar y concienciar que la belleza y la moda no se ajustan a ninguna edad concreta, aunque la moda, a veces, se asocia con juventud”, explica Pocrid. “Disfruto muchísimo vistiendo a mujeres que superan los 40, son ellas las que tienen claro lo que quieren y saben defender realmente un vestido”, añade el diseñador. Una muestra de ello es que su madre, María del Carmen Criado, es una de las modelos protagonista en todos sus desfiles.

Durante cuatro años consecutivos Pocrid presentó sus creaciones en el Salón Internacional de Moda Flamenca (Simof). Ahora lo hará en su tierra con un concepto de desfile diferente. Las modelos han recorrido una de las salas más emblemáticas de la Hacienda S’cultura sin pasarela, a ras del suelo. De esta forma, han estado más cerca del público. El diseñador se ha presentado en su ciudad, cercano y entregado a los 500 invitados que le han arropado en este desfile tan especial, una muestra de agradecimiento a Córdoba.

La colección Pocrid Power está compuesta por 32 diseños. Es el gusto del diseñador por el color y la feminidad. Con ciertas influencias de los años 70, sin perder el sello característico de la firma. Los tejidos utilizados han sido diseñados en exclusiva para la firma. Pocrid ha utilizado tejidos vaporosos como organzas estampadas, pailletes o tules y tejidos elásticos para aportar comodidad.

Andrew Pocrid viste a una flamenca fiel a los cortes clásicos. En su paleta de colores hay desde blancos a los colores flúor. En esta ocasión, los estampados y aplicaciones que adornan los trajes marcan la diferencia. Los complementos, diseñados por Pocrid, junto con la firma de complementos Talhara, son pendientes grandes con emblemas que hacen alusión a los 70, uno de los sellos de Pocrid Power. La música que ha amenizado el desfile ha sido una gran mezcla de estilos, desde el flamenco más puro hasta música disco.