David contra Goliat: librerías de Córdoba que plantan cara al coloso de internet

Cuando uno se asoma al calendario, se da cuenta de que todos los días hay una celebración: de la fruta, del beso, de la televisión, del libro, de las montañas, de los océanos y hasta del yoga, el 21 de junio. Cualquier día es bueno para celebrar, como quien dice, y el 11 de noviembre -coincidiendo con el día del soltero- ha sido la fecha escogida por la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros (Cegal) para proclamar y fijar de por vida el Día de las Librerías en el calendario, después de diez ediciones en las que se ha celebrado en distintas fechas.

En Córdoba, se cuentan por decenas el número de establecimientos que se dedican a vender libros, a pesar de la eclosión del ebook y del gigante del comercio electrónico Amazon, que ha acaparado una enorme cuota de mercado.

De entre todas, quizás la más emblemática sea La Luque -como se definen en sus propias redes sociales- que, con 102 años de vida, "es la única librería centenaria de la ciudad" afirma Javier Luque, actual administrador y nieto del fundador, Rogelio Luque Díaz. Muchos de los que se acercan hoy suponen ya la "cuarta generación de lectores" para este negocio familiar que abrió sus puertas en 1919. En su interior, más de 20.000 libros abarrotan las estanterías de las múltiples y diferentes secciones que se observan, que pueden ir desde los clásicos de la narrativa española hasta temarios completos de oposiciones como las de Técnico Auxiliar del Ayuntamiento de Córdoba, pasando por la de Toros y Caballos.

"No creo que el número de lectores se haya reducido considerablemente", responde Luque ante la situación actual del gremio, pero "lo que sí notamos es que la gente viene menos a las librerías porque compran más por internet", es decir, son los canales de venta los que han cambiado. Por eso, desde que volvió a reabrir esta librería en el año 2009, con su ubicación en el número 6 de la calle Jesús y María, apostaron por mantener su área de influencia "a través de una presencia activa en internet y en las diferentes redes sociales, estando al tanto de la actualidad y de las nuevas tendencias" con el único objetivo de "no quedarse atrás en la evolución tecnológica y seguir ofreciendo la mayor calidad a nuestros clientes", explica Luque.

La República de las Letras es un proyecto personal, o más bien un "deseo", de Ana Rivas, que acabó materializándose en 2015. Esta librería independiente, escondida en un rincón de la plaza de Chirinos, recoge la esencia de un concepto mucho más habitual en otros países, "en los que es muy normal que haya un espacio para tomar un vino o un café dentro de la propia librería", relata su dueña, que se declara "aficionada a visitar bibliotecas y librerías" en aquellos lugares a los que viaja.

En el pasado, Rivas fue bibliotecaria, por lo que vivir rodeada de libros forma parte de su ecosistema vital. Para ella, lo mejor de ser librera es "todo, exceptuando lo relacionado con la parte más administrativa". Hacer la selección de libros y poder fijarse en las nuevas novedades literarias "es interesantísimo", cuenta Rivas, además del "contacto que se produce con los propios lectores que acuden a la librería y del trato con los niños", tareas que ya desempeñaba en su anterior trabajo.

Sin duda, esta librería es uno de los mayores atractivos para los cordobeses amantes de la literatura en particular y de la cultura en general, ya que además de presentaciones de libros con autores y coloquios sobre las artes escritas, también ofrece exposiciones de arte y música en directo en determinadas ocasiones. Además de la tienda física en Córdoba, Ana Rivas ha extendido la marca de su negocio "por todo el territorio nacional" gracias al poder de las redes sociales, que le permitieron "darse a conocer" y en las que generó una comunidad que actualmente supera los más de 5.700 usuarios en Facebook. A partir de ahí, creó su propia página web desde la que vende y hace envíos por toda España.

Otro ejemplo es la Librería Al-Ándalus, situada en la avenida Virgen de los Dolores (Parque Cruz Conde) junto a su colegio homónimo, que lleva sobreviviendo casi 40 años. El día a día de estas tiendas de barrio se sostiene sobre todo "gracias a la papelería y los libros de texto", señala Juan Dios, que es el responsable de este negocio desde hace 10 años, cuando los primeros dueños, María Jesús y Alfonso, se lo traspasaron.

"El comercio electrónico hace daño al pequeño comercio”, afirma Juan. Y aunque en la papelería no, -"gracias a dios un lápiz no lo vas a pedir por Amazon”-, con el libro editorial sí que se ha notado. Pese a todo, todavía le siguen encargando libros, sobre todo para regalo "en cumpleaños o en fechas más señaladas" como Navidad. En su librería, lo que más se vende es literatura infantil para los niños que vienen del colegio. "Uno tiene que saber identificar qué tipo de libros encajan en su tienda", dice Juan, que tiene claro que su misión no es otra que "acercar la lectura a los más jóvenes y crear nuevos lectores".

Librerías independientes contra grandes plataformas

Tras el primer aniversario de la plataforma nacional de comercio electrónico, todostuslibros.com, Córdoba y su provincia suman un total de ocho librerías independientes asociadas, entre las que se encuentran Luque y la República de las Letras. Sin duda, esta es una de las cuentas pendientes para Juan, de la Librería Al-Ándalus, que reconoce su intención de "hacer una inversión para formar parte de la plataforma".

"Desde una librería pequeña o mediana es muy osado competir contra una gran plataforma de venta de libros. Por eso necesitamos unirnos en una gran plataforma, en la que cada uno aporte su stock, y que pueda igualar a las otras grandes superficies", explica Javier Luque.

Frente a la tendencia de la población de acudir a los supermercados de libros, Ana Rivas sostiene que "el lector habitual continúa yendo a las librerías independientes". Y si tuviera que pedir un deseo por el Día de las Librerías no lo duda: "Que la gente lea, una sociedad no lectora tiene un problema".

Por su parte, Juan defiende en favor de las librerías que “el conocimiento de un librero a la hora de recomendar un libro no es lo mismo que hacer una búsqueda por internet” y mantiene la confianza en que “ofrecer un servicio de calidad, profesionalidad y cercanía”, es garantía para que el cliente vuelva.