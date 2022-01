El día después: "La sociedad no está preparada para el estigma del suicidio"

"La sociedad no está preparada para el estigma del suicidio". Así de tajante se muestra Daniel J. López, presidente de la Asociación de Profesionales en Prevención y Postvención de la Conducta Suicida Papageno, que ha ofrecido una charla-coloquio sobre los grupo de ayuda mutua en el centro cívico Lepanto de Córdoba.

Una charla coloquio, junto a la Asociación Andaluza de Supervivientes por Suicidio de un Ser Querido (Ubuntu), en la que ha ofrecido una reflexión sobre el duelo por suicidio, las emociones que cursan con este tipo de muertes -como culpa, miedo, rabia, vergüenza o desesperanza, entre otras- y los pensamientos. Una conferencia en la que también ha expuesto cómo funcionan los grupos de ayuda mutua para poder expresarse libremente en un ambiente seguro y el desarrollo de competencias con la intención de poner uno en la provincia. No en vano, en 2020 en Córdoba se suicidaron 69 personas en 2020.

Por el momento, según ha expuesto a el Día, hay estos grupos en Cádiz y Sevilla y la intención es establecer uno de las mismas características en Córdoba y también en Jaén. "Es importante que se pusiera en marcha", ha señalado, al tiempo que ha anotado que trabajan de la mano de entidades, entre otras, como el Teléfono de la Esperanza para ofrecer ayuda a estas personas.

El objetivo, ha detallado, es "sensibilizar a la población del suicidio con estos grupos de ayuda mutua que se pusieron en marcha en octubre de 2019". De ellos forman parte personas que han perdido a familiares y a seres queridos porque se han suicidado y cuentan con el apoyo de psicológicos, entre otros profesionales.

Así, estos grupos ofrecen la posibilidad a sus participantes de "expresar sus emociones, como la culpabilidad", ha anotado. Y es que, ellos "no entienden la situación", ha añadido.

López, que es psicólogo, también ha alertado del aumento del suicidio de personas mayores que viven solas que se ha registrado tras la pandemia y también ha hecho referencia a la crisis de salud mental generada por el coronavirus y ha alertado de la presencia de conductas no suicidas, como las autolesiones -que no son de la misma naturaleza- entre los jóvenes, los trastornos alimenticios y las adicciones no tóxicas como el uso del móvil.

A pesar de ello, ha lanzado un mensaje de esperanza, ya que a su juicio el suicidio es "un tema que se puede evitar". En concreto y, según la información facilitada por la asociación, estos grupos son una herramienta que facilita la expresión de las emociones y la cercanía junto a otras personas que han perdido la vida por el mismo motivo.

En 2020, 793 personas fallecieron en Andalucía por suicidio, de las cuáles un 75% fueron hombres; además Andalucía es la comunidad autónoma con más suicidios en España y su tasa por 100.000 habitantes se mantiene en la media del país. Desde el colectivo han advertido también de que "muchas muertes por suicidio pasan desapercibidas y son registradas como accidentes".

La magnitud del problema se agrava por las consecuencias emocionales que cambiarán la vida para siempre de las personas más cercanas que chocarán frontalmente con la incomprensión y la ignorancia social ante el problema. Aunque la cifra más utilizada es la de seis personas en duelo por cada muerte por suicidio, no existe una evidencia empírica clara y hay autores que cuentan más de cien afectados por cada fallecimiento.

La asociación también han destacado que el estigma y el tabú han convertido el duelo por suicidio en uno de los duelos más dolorosos que se conocen. "A lo imprevisible de la conducta, los sentimientos de culpa, vergüenza y rabia, y las ideas recurrentes de haber podido hacer mucho más para evitarlo, se une la falta de apoyo social que estas personas afrontan en el duro camino de rehacer su vida", han añadido.

El suicidio es la primera causa de mortalidad externa en España; a lo largo de 2020 un total de 3.941 personas se quitaron la vida, según los últimos datos oficiales.