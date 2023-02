Un detenido tras un tiroteo en la barriada de Las Palmeras de Córdoba

La Policía Nacional ha detenido a una persona esta pasada madrugada en Córdoba tras un tiroteo que se ha registrado en la barriada de Las Palmeras.

Fuentes del Cuerpo han informado a El Día de que el suceso ha tenido lugar pasada ya la madrugada en la zona del Patio Pico Almanzor, si bien, no han podido confirmar las causas del citado tiroteo por el que han sido arrestada una persona, que todavía no ha sido puesta a disposición judicial.

En un primer momento desde la Policía se informó de que habían sido tres las personas detenidas, aunque finalmente solo se ha registrado un arresto por estos hechos.

Por su parte, fuentes de Emergencias 112 Andalucía, servicio adscrito a la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta, han explicado que recibieron varios avisos en la madrugada alertando de que se estaban escuchando disparos en Las Palmeras.

Por ello, el 112 dio aviso a la Policía Nacional para que acudiera hasta el lugar de los hechos y también a efectivos sanitarios. No obstante, según las mismas fuentes finalmente no se enviaron recursos sanitarios hasta la citada barriada porque no había heridos y, por lo tanto, "no se atendió a nadie".