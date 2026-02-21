Cuatro detenidos y una discoteca clausurada en Ciudad Jardín en una operación de la Policía en Córdoba

La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas una discoteca en Ciudad Jardín en un dispositivo que se ha desarrollado durante la pasada madrugada. Los agentes han realizado varias identificaciones en diferentes locales de la calle Los Alderetes y zonas aledañas en el marco de un operativo que tenía el objetivo de arrestar a varios inidividuos relacionados con delitos violentos, tal y como ha adelantado Radio Córdoba.

Por su parte, la Policía Local se ha sumado a este operativo clausurando la citada discoteca, The Wordl, y ha iniciado una investigación acerca de la licencia de usos de este local de ocio nocturno.

Así, la operación de la Policía Nacional se inició pasada la madrugada, cuando agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), con el apoyo de otros grupos de investigación, se desplegaron por esta zona de Ciudad Jardín. Fruto de ello, han detenido a cuatro personas por robo con violencia y atentado a agentes de la autoridad.

Precinto de clausura de la discoteca The World.

Además, han realizado registros, varias identificaciones y han levantado varias actas por tenencia de sustancias estupefacientes. Tras la actuación policial, un local de ocio nocturno quedó clausurado por la Policía Local. Fuentes cercanas al caso señalan que la investigación continúa abierta y no se descatran nuevas detenciones.

El local tenía una orden de cierre

Según la información a la que ha tenido acceso este periódico, el local clausurado tenía una orden de cese de actividad que fue notificada al propietario por vía electrónica, pero éste no había cumplido. Como resultado de las actuaciones policiales llevadas a cabo la pasada madrugada, se detectaron "múltiples infracciones graves", por lo que procedieron al levantamiento de las correspondientes actas de denuncia.

Así, los agentes descubrieron que el limitador sonoro obligatorio había sido manipulado, deficiencias estructurales y en la instalación eléctrica que suponían un riesgo para la seguridad y localizaron obstáculos en las salidas de emergencia y vías de evacuación.

Por otra parte, levantaron actas por la instalación de sistemas de videovigilancia sin habilitación legal ni señalización, por carecer de hoja de reclamaciones obligatoria, por consumo de tabaco en cachimbas en el interior del local, por ausencia de medios de protección contra incendios y por incumplimiento expreso de la medida cautelar de suspensión de actividad.

Además, en el marco del mismo operativo, la Policía Local ha inspeccionado otro local de la calle Los Alderetes, La Pasión, en el que se han levantado varias actas de denuncia por infracciones administrativas.