Desescalada Córdoba: La venta on line salva al comercio de cercanía

Las ventas por internet siempre han sido un gran reto para el pequeño comercio de Córdoba, que han mirado con recelo la magnitud de la presencia on line de las grandes superficies. La llegada del coronavirus les ha dado el empujón final que muchos necesitaban en este proceso de adaptación, que no es nuevo, pero que el confinamiento ha acelerado a pasos agigantados. Tanto es así, que en solo dos meses algunas tiendas parecen haber dado un salto en el tiempo de cinco a diez años en su transformación digital, según la Federación Provincial de Empresarios y Autónomos del Comercio de Córdoba.

Andrés Garcinuño es el propietario de una imprenta en la avenida Virgen de las Angustias de Valdeolleros y la impresión de documentos, fichas, apuntes y temarios con envío a domicilio lo ha salvado de pérdidas económicas mucho mayores por el coronavirus.

Para Garcinuño, la presencia de su negocio en redes sociales solo era algo que estaba ahí por recomendación de un sobrino, "pero no solía mirarlas mucho, porque no tenía tiempo". En su mayoría, los pequeños comerciantes se han apoyado en generaciones más jóvenes para crear y sostener sus páginas web y redes sociales. Sin embargo, son ellos mismos, con aciertos y errores, los que van aprendiendo, por instinto, de esta "nueva" realidad en internet.

"Diseñamos una imagen para que la gente supiera que estábamos recibiendo pedidos a través del correo electrónico y del Whatsapp", cuenta Garcinuño a el Día. Esta práctica, unida a la impresión de documentos para el personal sanitario, lo ha salvado de pérdidas económicas mucho mayores, que ha podido solapar además con parte de sus ahorros, para no irse a la quiebra.

Este comerciante hace envíos a domicilio en el sector, si es fuera, incluso a otros municipios de la provincia, cuenta con una empresa de envíos que le deja buenos precios, tomando en cuenta que la entrega no sea excesivamente más costosa que la impresión.

Los comerciantes se apoyan en Whatsapp, una aplicación que manejan bien. Sin embargo, la red social Instagram, una de las líderes en ventas de productos, ha incorporado un sticker a su aplicación para recomendar al comercio de cercanía. Muchos negocios se han volcado a usar la herramienta para darse a conocer en el momento de mayor incertidumbre económica. Entre ellos figura una lista que ha creado la página Rafalcor, con comercios que van desde hostelería hasta peluquerías, librerías y tiendas de ropa de distintos barrios de Córdoba.

La venta por internet, para el presidente de Comercio Córdoba, ya es más que una necesidad y el confinamiento ha sido el empujón que le faltaba al comercio de cercanía para activar su presencia en la red. En este sentido, ha destacado que, aunque no tienen cifras oficiales, "muchos negocios son los que, en apenas dos meses, han logrado su transformación digital con presencia en redes sociales y envíos a domicilio".

En el caso de Pepa Martín, propietaria de Me Gusta Regalos, tienda de bolsos, bisutería y todo tipo de regalos ubicada en la calle Historiador Jaén Morente de Fátima, la cancelación de bodas, bautizos y comuniones ha sido un duro golpe a sus ventas. Además, esta primera semana de la fase 1 "ha sido muy mala", aunque entiende que su sector "no es prioritario" y tendrá que esperar un par de días más para ver los resultados.

Me Gusta Regalos tiene presencia en internet con su propia página web y ha hecho uso de la herramienta de recomendación de Instagram para lograr captar algunos clientes. De su página web y sus redes sociales se encarga el hijo de Martín, y aunque hasta ahora no hacen venta online ni entregas a domicilio, su dueña "se lo está planteando" y está pensando en nuevas estrategias para adaptarse a esta realidad.

Los comercios del Casco Histórico lanzan un SOS

La recuperación ha sido más fácil en los barrios y no así en el centro de la capital. La Judería de Córdoba no ha podido salvarse de grandes pérdidas económicas estos dos meses de confinamiento que, aunque se ha relajado en la fase 1, no ha ayudado en nada a estos comerciantes que viven del turismo.

El comercio del Casco Histórico depende del turista y a día de hoy permanece cerrado. Peligran unos 3.000 puestos de trabajo, en su mayoría con ERTE, y al menos 800 negocios intentan mantenerse en pie pagando alquileres que pueden alcanzar hasta los 10.000 euros, advierte Bados. En este sentido, Comercio Córdoba ya se ha reunido con la teniente alcalde de Turismo, Isabel Albás, para buscar ayudas que vayan dirigidas a este tipo de tiendas.

"Las tiendas están al tope de mercancía, sus dueños han realizado un importante inversión para la temporada alta y ahora tienen que ver cómo vender toda esa mercancía en verano, que no son buenos meses en Córdoba", alerta Bados.