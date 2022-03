Denuncian el desahucio de una madre y sus tres hijas de un piso en Cruz de Juárez de Córdoba

La Asociación Vecinal y el Grupo de Cáritas de la parroquia San Acisclo de Valdeolleros han denunciado el desahucio de una familia de su domicilio ubicada en la calle Cruz de Juárez, que tuvo lugar el pasado 18 de marzo. Se trata de una familia integrada por Isabelle, la madre, y sus hijas menores de edad. Ambas entidades han explicado que conocieron los hechos a través de la dirección del instituto Grupo Cántico "ante la preocupación por la situación de la familia de una de sus alumnas".

En concreto, Isabelle llegó a España desde Costa de Marfil y al barrio de Valdeolleros hace ocho años. "El último contrato temporal que finalizó el 31 de diciembre fue en la empresa municipal de limpieza Sadeco, dentro de un programa de ayuda a personas en riesgo de exclusión social", han anotado.

Tras acabar ese último contrato, esta mujer se encuentra en búsqueda activa de empleo, no recibe ayuda alguna y cobra 230 por desempleo, según han informado las citadas entidades. Las tres menores, por su parte, realizan sus estudios en el colegio Hernán Ruiz y en el instituto Grupo Cántico.

Tanto la asociación vecinal como Cáritas se han puesto en contacto con la abogada de oficio de Isabelle, quien ha indicado que se encuentra "en lista de espera urgente para buscarle un techo, y que ante el inminente desahucio, se ha contactado estos días atrás con Servicios Sociales y Junta de Andalucía para dar una respuesta a la situación, sin que llegada la hora del lanzamiento este viernes tuvieran una alternativa".

Sin embargo, esa respuesta no ha llegado y desde ambas entidades han reconocido que "no podemos entender por qué desde la Delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba y desde la Agencia de Vivienda y Rehabilitación (AVRA) de la Junta no se ha buscado una solución habitacional estable a la que tiene derecho esta familia según la legislación vigente establecida durante la pandemia y prorrogada hasta 2024!".

"Denunciamos ante la opinión pública que el organismo o institución, Ayuntamiento o Junta de Andalucía, Vimcorsa o Avra, que tenga las competencias de resolver y buscar una alternativa habitacional no haya hecho nadaen tres meses para evitar esta injusta situación para unas personas empobrecidas (ahora se llama vulnerables), vecinas de nuestro barrio, dado que el desahucio se resolvió judicialmente a final de diciembre", han subrayado.

Ambas organizaciones han contactado ya con Isabelle "para buscarle soluciones urgentes a las necesidades de alimentación y ropa y recursos económicos", según han avanzado. Esta no es la medida que han adoptado, ya que han asegurado que también "nos plantearemos la posibilidad de trabajo digno y un piso decente para estas cuatro personas, vecinas nuestras desde hace tiempo".

En esta línea, han lamentado que "como siempre, nos toca a la ciudadanía (parroquia, asociación vecinal y comunidad educativa) hacernos cargo de las urgencias humanitarias ante la falta de recursos materiales y de personal de los Servicios Sociales Comunitarios".

Por todo ello, han exigido y urgido al Ayuntamiento de Córdoba "para el seguimiento y terminación del proyecto que se inició con la anterior corporación para convertir dos pabellones del antiguo Hospital Militar en Centro de Emergencia Habitacional, un equipamiento social básico para las familias que se quedan sin casa".