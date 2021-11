"Hay que demostrar que las vacunas son eficaces y efectivas con información veraz"

Su discurso se hizo viral durante la campaña de vacunación en el Wanda Metropolitano de Madrid, donde ofrecía respuestas sobre el efecto del suero contra el coronavirus antes de que los usuarios las hicieran. El joven enfermero Jorge Prieto, del Servicio de Urgencia Médica de la Comunidad de Madrid (Summa) 112, considera que "el miedo no es dejar de hacer cosas, sino hacer cosas con valentía".

-¿Por qué es tan necesario motivar a la gente a que se vacune?

-Hay un componente de miedo que es lícito y las personas pueden sentirlo. Pare eso estamos los profesionales sanitarios para poner una barrera a ese miedo. El miedo no es dejar de hacer cosas, sino hacer cosas con valentía, y demostrar con información veraz que las vacunas son eficaces y efectivas. Ese es mi papel en redes y seguiré haciéndolo.

-Sin embargo, hay quien todavía se resiste y en Córdoba son unas 6.000 personas las que ha decidido no vacunarse por el momento.

-Siempre habrá gente que no quiera vacunarse. Ya me gustaría a mí entrar en la mente de todo el mundo, pero me he encontrado a bastante personas que han venido a vacunarse y luego me han reconocido que se han vacunado por mí. Encontrarse con este tipo de personas es una alegría y un orgullo para mí.

-A pesar de estos datos, Córdoba es una de las provincias con el índice más alto de personas vacunadas. ¿A qué cree que se debe?

-Seguramente sea por la facilidad de llegar a la vacuna. En Madrid nos hemos dado cuenta de que cuánto más fácil es acceder a la vacuna, más se vacuna la gente. El acceso a ella y la concienciación son claves para aumentar la incidencia.

-¿Recuerda cuántas vacunas ha puesto?

-Ni idea. De hecho, creo que he puesto menos que mis compañeros porque cuando empecé a dar los discursos estuve tres o cuatro meses en ello y no vacunaba. Mis compañeros, seguramente, me sacan ventaja por miles.

-¿Por qué se decantó por la Enfermería?

-Era voluntario de Protección Civil, conocía las emergencias sanitarias al ser técnico de emergencias y di un paso más. Al final me daba igual hacer Enfermería que Medicina, pero en el segundo año dije que la Enfermería era lo mío.

-Trabaja ahora en la UVI Móvil de Madrid, ¿qué tiene el servicio de emergencias que enganchen al profesional sanitario?

-Creo que los servicios de emergencia en general enganchan por el tipo de trabajo que tenemos, que es bastante vocacional y muy gratificante porque ayudamos en el peor momento de la vida de las personas y ponemos la primera piedra para resolver un problema que luego terminan de construir en el hospital.

-¿Qué diferencias hay entre ambos servicios en Córdoba y Madrid?

-En Madrid tenemos una pequeña particularidad, que es que tenemos dos servicios de emergencias, los dos públicos y muy potentes. Aquí en Córdoba existe el 061, que sería el Summa en Madrid,y también tenemos un servicio municipal que es el Samur, que tiene mucho nombre y a los chavales les gustan las diferencias entre ellos.

-Tras su éxito viral, ¿hacia dónde se dirige su carrera profesional?

-Ahora estoy en la UVI Móvil y espero seguir en ella durante mucho tiempo. Espero poder compatibilizarla con la docencia. Para mí sería juntar dos claves: la asistencia sanitaria y poder enseñar lo que yo sé.