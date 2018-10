Una delegación cordobesa participará en las Marchas por la Dignidad en Madrid

Una delegación cordobesa, formada por distintos colectivos, fletará un autobús el próximo sábado 27 de octubre para formar parte de las Marchas por la Dignidad que tomarán Madrid. Cristóbal Borrallo, del PCA, explicó que "llevamos muchos años de lucha" y "aún las reivindicaciones no se cumplen". Borrallo habló de la derogación de la ley mordaza, del nuevo modelo energético, de un mejor sistema de pensiones o de una política sólida contra la violencia de género como las claves a reivindicar el próximo sábado. "Las medidas tomadas en los últimos años de Zapatero y en la legislatura de Rajoy se mantienen, no se derogan y, además, aumentan", denunció. Por su parte, la candidata de Adelante Andalucía al Parlamento, Ana Naranjo, reprochó los recortes llevados a cabo en sanidad, educación o dependencia e instó a los cordobeses a participar en esta marcha. "Si no nos movilizamos, no recuperaremos nuestros derechos", recordó Naranjo.