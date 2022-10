Vivienda, salud y dependencia centran las quejas de los cordobeses ante el Defensor del Pueblo Andaluz

La ronda del Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha parado este jueves en Córdoba para reunirse, en primera instancia, con los servicios públicos de la Diputación de Córdoba y del Ayuntamiento para trasladar las quejas de la ciudadanía y, ya por la tarde, con 26 asociaciones cordobesas de enfermedades como la ELA, el Alzheimer o el autismo y de colectivos sociales vulnerables como mujeres gitanas o personas mayores.

Tras un contacto con más de 38 comarcas andaluzas, Maeztu ha destacado que "Córdoba está muy viva" en el número de asociaciones que exigen y protegen los servicios sociales, hasta el punto de tener que reforzar con personal todas las peticiones que llegan a la defensoría. En este sentido, Maeztu ha quedado "alucinado" en comparación con otras capitales, aunque también tiene su cara B: "No hay mejor médico que el que no existe porque no hace falta, pero la realidad es que aún hay muchas cosas por hacer en Córdoba".

En lo que va de 2022, el Defensor del Pueblo Andaluz ha recibido 70 quejas en materia de vivienda, 52 de salud, 41 de dependencia y 40 de justicia, entre las categorías más demandadas y sin tener en cuenta otro tipo de consultas o mediaciones. En total, se llevan gestionados 487 expedientes.

Sin especificar casos concretos, el Maeztu ha señalado los problemas de ruido como causa de varios frentes abiertos en la ciudad. También hay quejas que afectan a Córdoba, así como a todas las provincias, como el arraigo social para dar permiso de residencia temporal a personas extranjeras: "Hay que mediar con los ayuntamientos".

Otros apartados "muy importantes" que se han abordado de acuerdo a las demandas de la sociedad cordobesa son el bono social eléctrico, los retrasos ayuda del alquiler o la justicia en Córdoba.

Ya en cuestiones más relativas a la provincia, Maeztu ha subrayado la exclusión financiera que hay en las zonas rurales -"si no hay servicios públicos no hay población, y sin población Andalucía se vacía"-. Por ello, el Defensor ha pedido a las administraciones que se garanticen servicios de transportes, médicos y formación digital a personas mayores: "En la cola hay nuevos excluidos que son los analfabetos digitales". En esa línea, ha anunciado que se va a realizar una investigación por provincias para elaborar un informe sobre la situación educativa de Andalucía.

Como punta de lanza de su mandato, que expira en dos años, Maeztu quiere ahondar en el tema de la salud mental como apuesta personal, ya que la define como la "próxima pandemia" y "la asignatura pobre de la salud". Por ello, insiste a las instituciones, también este jueves en Córdoba, que se aumente el número de psicólogos públicos.

Sobre la mesa también han caído "retos del futuro" como la crisis climática y la desertificación. "La defensoría es una estrategia de aquí a 2024 de cuáles son los temas de futuro que hay que tratar e ir sacando de la cola de la desigualdad a gente porque la sociedad se está llenando de dos planos: los que tienen bienes y servicios y están formados y los vulnerables que no tienen", ha resumido Maeztu.