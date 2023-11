Más madera en la defensa de los árboles en Córdoba: "Hay que plantarlos dentro de la ciudad para evitar que sea una isla de calor"

La Plataforma en Defensa del Árbol de Córdoba se ha transformado en asociación después de 20 años como movimiento de reivindicación para la reforestación y plantación de árboles que conviertan la ciudad en una "isla de verdor" y no "de calor". El cambio sustancial de un término a otro supone "tener una personalidad jurídica que antes no tenían", lo que le permite intervenir con las administraciones a partir de ahora, ha explicado a este periódico su presidente, Ismael Jiménez.

Ante las puertas del Ayuntamiento, en la calle Capitulares, la nueva asociación ha anunciado a la ciudadanía este 7 de noviembre su reciente constitución, inscrita en el registro hace apenas unos días, "con carácter de urgencia" por la situación que vive Córdoba: "Hemos comprobado cómo en octubre ha hecho 30 grados y hay calles por las que andas sin niguna sombra. Solo veo que cada año hay menos árboles, más tocones, que nos tapan alcorques", ha descrito Jiménez. A su lado, el vicepresidente, Manuel Ortega, ha explicado que ahora entran en "un plano de igualdad en el que las administraciones nos tienen que recibir y escuchar con obligatoriedad, y no voluntariamente como plataforma".

Se suma al carro, así, otra entidad más -aunque en su caso con una trayectoria de dos décadas como aval- en la lucha para que el Ayuntamiento de Córdoba establezca como prioridad una estrategia "para adaptar la ciudad a la nueva realidad climática". Y es que, en el pasado mes de agosto, Ecologistas en Acción propuso a los grupos con representación en el Ayuntamiento de Córdoba la firma de un Pacto de Ciudad por la Reforestación, al que se adhirió, entre otros más de 50 colectivos, la Plataforma en Defensa del Árbol de Córdoba.

"Hay otras entidades que están peleando, pero, bajo mi opinión, no son ecuánimes: cuando gobiernan unos se callan y cuando gobiernan otros, protestan. Esto es una necesidad, da igual el signo político", ha respondido Jiménez a título personal. Por su parte, Ortega ha replicado que "el hecho de que haya entidades jurídicas que ya están trabajando en esto, no quita que se sume más gente. Aquí se está planteando que este ayuntamiento tiene que tener una estrategia municipal, que no la tiene a pesar de que la deberia haber tenido desde hace tiempo, como han hecho otros ayuntamientos".

Plan municipal del arbolado

El pasado 14 de septiembre, el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba aprobó la elaboración y ejecución de un Plan Director de Gestión del Arbolado, que incluye entre sus objetivos aumentar la masa arbórea y las sombras de la ciudad, y cuyo primer paso sería hacer una radiografía de número de árboles y especies, y su estado de salud.

En este sentido, Ortega ha insistido en que "van tarde", al tiempo que ha mostrado su desconfianza en el funcionamiento de las mesas municipales que reúnen al ayuntamiento con colectivos, como pueda ser la Mesa del árbol, "porque se convocan una vez cada mucho tiempo". A su crítica ha añadido que, con el Plan Director de Gestión del Arbolado, "el Ayuntamiento va a externalizar los servicios, privatizando la recogida de árboles porque no tienen operarios suficientes, mientras que para nosotros es fundamental exigir que la plantilla municipal esté al 100% de la RPT".

Por otra parte, el vicepresidente ha señalado que, en el recuento de arbolado urbano, "los cinturones verdes no se pueden contabilizar como árboles urbanos porque están fuera en la periferia, se necesita que se planten dentro para evitar que la ciudad se transforme en una isla de calor". "Hay que buscar técnicas constructivas que no sean captadoras de calor como es la instalación del suelo de granito. Todo eso forma parte de un planteamiento de ciudad sostenible", ha subrayado.